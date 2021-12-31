Omicron｜累計87宗首現嚴重個案　已打疫苗男子12月遊英返港確診

撰文：鄧穎琳
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新冠病毒變種病毒株Omicron殺入香港社區，本港累計錄得87宗Omicron個案。衞生署衞生防護中心除夕（12月31日）公布，176名留醫確診者中，有一人情況嚴重。
翻查資料，該病人是一名61歲男子，他亦是本港首宗嚴重Omicron確診個案。他住在元朗金碧花園3座，12月初由香港出發到英國，同月19日開始發病，至12月20日英國回港後樣本呈陽性確診。與他同住及住同一航班回港的女病人亦確診Omicron。

衞生署衞生防護中心公布，本港現時累計錄得87宗Omicron個案，現仍有176名確診病人在北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心留醫，其中一人情況嚴重（個案#12548），餘下情況穩定。

翻查資料，情況嚴重個案是一名61歲男子，他在今年7月7日及8月11日先後在港接種兩針復必泰。

元朗金碧花園一名男住客確診新冠肺炎，12月31日政府公布他情況嚴重，為本港首宗嚴重Omicron個案。（資料圖片）

患者與一名58歲女確診者，同住在元朗沙井路11號金碧花園3座，12月2日離開香港前往英國，12月3日和12月17日於英國進行新冠病毒檢測結果呈陰性，但在12月19日開始發病，由英國坐國泰CX 252航班於12月20日抵港，其座位是17D。

該男子抵港後在臨時樣本採集中心的樣本已呈陽性，屬輸入個案，其後確認帶變異病毒株Omicron。與他同行的女病人亦坐同一航班回港，座位是17G。二人CT值均小於20，即病毒量高。

▼12.31天水圍俊宏軒2座封區檢測▼

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