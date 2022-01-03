李宇軒案｜待黎智英案件轉介高院　李等被告判刑押後處理

港故事成員李宇軒及律師助理陳梓華，涉串謀黎智英及「攬炒巴」劉祖迪等人勾結外國勢力，兩人早前承認「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，案件今日（3日）在高等法院提訊。控方要求押後本案，待與本案相關的另一案，即黎智英案，轉介高等法院審理，雖然法官關注判刑一直押後並不理想，但兩被告均希望在下次提訊時才處理有關問題，案件將於5月3日再訊。



兩名被告：陳梓華（29歲）及李宇軒（30歲），承認一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。控罪指，他們於2020年7月1日至2021年2月15日在港與黎智英、Mark Herman Simon、劉祖迪及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港或中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

兩人被控的串謀協助罪犯、無牌管有彈藥罪則獲留在法庭存檔，不予起訴。

案情提及「重光團隊」各人所佔角色。(詳看下圖)

黎智英案2月進行交付程序

控方表示，與本案相關的另一宗案件，即黎智英案將會於2月24日在裁判法院進行交付程序，控方冀該日可以轉介高等法院審理，料可在本年底進行審訊，因此申請將本案押後，至5月3日。

官指判刑不斷押後並不理想

不過法官李運騰關注本案兩名被告的判刑日期，認為不斷押後並不理想，但兩被告的大狀均表示先採取觀望態度，留待下次提訊時才處理有關問題。

李官遂批准押後，但要求控方下次提訊時知會法庭案件的進度，亦望可決定要繼續押後本案或要盡快處理。

案件編號：HCCC147/2021