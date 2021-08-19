李宇軒案爆內情　指黎智英曾提支爆主張　欲擾亂政經令中政府倒台

香港故事成員李宇軒及律師助理陳梓華，今早(19日)在高等法院，承認串謀黎智英等人勾結外國勢力，危害國家安全。兩人承認的案情中，提及二人為「重光團隊」的成員，他們和另一成員劉組廸，在黎智英及其助手Mark Simon的指示和協助下，接觸到英、美及日本等多國的政客，並進行遊說工作，包括制裁中港兩地，他們又製定一份144人的制裁名單，當中不乏中港官員。案情又指，他們和黎曾在台灣與一名女子開會，期間黎提及其「支爆」主張，意即以擾亂政治及經濟，令中國政府倒台。



成立重光團隊向國際推廣

兩名被告陳梓華(29歲)及李宇軒(30歲)承認的案情提到，陳在2019年6月在社交平台發現，就反修例運動及被指有警暴的問題，不少社運人士都有向壹傳媒創辦人黎智英尋求財政協助，陳遂與黎接觸，繼而認識黎的助手Mark Simon。黎等對於向國際推廣這場運動十分支持，陳遂建議李與有「攬炒巴」之稱的劉祖廸組織這場運動，並在同年8月成立了「重光團隊」(Stand with Hong Kong Fight for Freedom, SWHK)。

黎及Mark Simon背後給指示

這團隊成立的宗旨，是要求外國介入本港的警暴問題及反修例運動，並請求外國政府制裁中港政府。李宇軒和「攬炒巴」劉祖迪表面上是該組織的核心成員，實際上黎智英和Mark Simon才是背後的主腦和金主，並發出高層次的命令，陳梓華則為兩人的代理人，把黎等人的指示傳給李宇軒和劉祖廸，而「重光團隊」是執行這些計劃的平台。

團隊在勾結外國勢力上有多個策略，包括：國際間宣傳和眾籌、建立國際網絡、管理「重光團隊」，以及出版文章、制裁報告等。

5名關鍵人物在「重光團隊」的角色。(詳看下圖)

指黎曾提及其支爆主張

案情又指，2020年1月，黎、陳和劉曾在台灣和一名女子會面，期間黎提及其「支爆」主張，即透過引致中國政治和經濟混亂，令中國政府倒台。黎亦提及如何打「國際線」，包括要外國政府會面等。

為執行計劃，陳嘗試聯絡他人組織遊行，李負責向國際遊說，劉祖迪則為「攬炒」概念的精神領袖。

多次眾籌獲2700萬

在國際間宣傳和眾籌方面，他們在加美等地刊登文章，如在《紐約時報 》(The New York Times)刊登文章，要求美國通過《香港人權與民主法》。為支付刊登文章的費用，並可以隨便使用《蘋果日報》版權的照片，兩名被告亦舉辦多次眾籌，共籌得逾2700萬元。黎及Mark Simon亦會給錢他們辦有關活動，少於百萬元的少數目可由Mark Simon批核，過百萬的大收，則由黎批出。

李宇軒等今早上庭的情況。(詳看下圖)

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李曾製備144人被制裁名單

為建立國際網絡，團隊有三條「國際線」，李宇軒與美國、英國和日本的議員等聯絡。李亦曾到美國，和「香港民主委員會」的創辦人朱牧民(佔中發起人之一朱耀明牧師的兒子)、和多名參議員會面。李並在會上，向朱牧民提供一份涉及144人的制裁名單，包括中港官員。名單及後上載至「重光團隊」網頁。

以277件警方軍用物品證警暴

李又在Mark Simon的安排下，與美國的參議員見面及進行遊說，李並曾拿出277件警方曾使用的軍用物品，並指稱是與警方所使用的暴力有關。李等亦負責管理「重光團隊」，包括編輯團隊的網頁，建立「重光團隊」的架構，團隊亦曾發表多篇要求外國制裁中港的文章和報告。

案情亦指，兩名被告的戶口多番收到黎智英和Mark Simon戶口轉帳的涉款，或眾籌所得的款項，部份款項高達數十萬元。

35名中港官員被制裁

因被告等人的行為，美國於《香港自治法 》等，亦制裁35名中港官員，多國亦暫停與香港的逃犯移交協議。

警方於去年8月10月搜查李宇軒的住所，檢獲277發使用過的彈藥，以及制裁名單。李亦被捕，及後獲保釋。惟李於同年8月23日與另外11人，偷渡離港，但進入內地水域後，被內地當局拘捕。

曾稱可助陳逃往美國

陳梓華和李宇軒於2020年先後被捕，而Mark Simon在此段時期，仍和陳聯絡。如在李被捕後，Mark Simon稱「重光團隊」的運作不受影響，因他們有Plan B，由劉祖廸繼續遊說工作。

陳於2020年10月因襲警被捕後，Mark Simon向陳指，陳有可能因違國安法被捕，但鼓勵陳繼續遊說工作。Mark Simon又指，他和黎會提供協助，包括助他逃走至美國。而陳於本年2月因涉違國安法被捕。

案件編號：HCCC147/2021