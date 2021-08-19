李宇軒案｜指黎智英備500萬作國際線預付資金　經中間人傳達指示

香港故事成員李宇軒及律師助理陳梓華今承認勾結外國勢力，包括要求外國政府制裁中國和香港政府，然而兩人承認的案情，矛頭卻直指壹傳媒創辦人黎智英，及黎的助手Mark Simon，指他們才是幕後主腦。李、陳等人組成的「重光團隊」以「國際線」為主道，負責遊說英、美、日等國政客，以達致制裁中港兩地及主要官員為目的，又預備了500萬元給他們作預付資金。黎亦曾提出打國際線的四個階段，Mark Simon亦透露黎滿意這方面的工作。然而李等人雖聲稱黎才是幕後話事人，但他們與黎並無通訊群組，他們所獲訊息，均由陳梓華傳達。



案情提出，黎智英、Mark Simon、李宇軒、陳梓華和劉祖廸等組成的「重光團隊」（Stand with Hong Kong,Fight for Freedom，SWHK），以要求外國政府或境外勢力，對中港施加制裁。

黎提及打國際線的四個階段

如於2020年1月，黎智英、陳梓華和劉祖廸在台灣會面。期間，黎講述其「支爆」主張，即透過引致中國政治和經濟混亂，令中國政府倒台時，並提到打國際線的四個階段，包括：讓外國得知香港發生的事情、要求外國譴責香港政府、與外國政要會面，以及透過相關人士影響對華政策和對中國施加制裁。

案情提及「重光團隊」各人所佔角色。(詳看下圖)

準備500萬作國際線預付資金

案情亦提及，黎和Mark Simon相當支持「國際線」的工作。在資金方面，兩人預備了500萬元，作為「國際線」的預付資金。如他們透過黎的公司支付5份報章的登報費用，共156萬元。而李宇軒其後把相同金額的款項，轉至一間由Mark Simon任董事的公司戶口，以清還登報費用。Mark Simon亦曾把眾籌所得的款項，存入他控制的信託基金 Project Hong Kong Trust和一名《蘋果日報》專欄作家Jack Henry Hazlewood 的戶口，再轉入李的戶口。

此外，黎和Mark Simon透過由黎經營的《蘋果日報》，其頭版為「重光團隊」活動的報道作免費宣傳。Mark Simon曾告知陳梓華，黎智英非常滿意國際間的遊說工作，他和黎會繼續支持。

安排與有意競逐來屆美國總統議員會面

除了財政上協助，Mark Simon亦安排李宇軒與美國參議員Rick Scott會面。Mark Simon在WhatsApp群組「Coffee on Sunday」中，告知李宇軒和陳梓華，Rick Scott會於2024年參加美國總統選舉。李和Rick Scott見面時，展示277件本港警員曾使用的彈藥，藉以指稱本港有警暴問題。

李宇軒和劉祖廸出面替「重光團隊」工作，然而二人均是經陳梓華收取黎智英和Mark Simon的指示，他們與黎等並沒有相關的通訊群組。

案件編號：HCCC 147/2021

李宇軒及陳梓華今早被押上法院認罪的情況。(詳看下圖)