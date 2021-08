李宇軒等認串謀勾結外國勢力　指黎智英是背後主腦及金主

香港故事成員李宇軒疑在律師助理陳梓華協助下偷渡離港,兩人亦涉串謀黎智英、「攬炒巴」劉祖迪等人,勾結外國勢力,被指違反《港區國安法》,同被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」等罪,案件今(19日)在高等法院答辯,並由國安法指定高院法官李運騰處理。兩名被告在早上11時許,由7名穿避彈衣的懲教人員押送入犯人欄,兩人承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。控方讀畢案後,法官把案押後至2022年1月3日再提訊。



案情指黎智英及Mark Simon是主腦及金主

控方隨即讀出案情,指兩名被告,即李宇軒及陳梓華,及已流亡人士,綽號「攬炒巴」的劉祖廸,為組織「SWHK」(Stand with Hong Kong)的召集人,他們請求外國對香港及中央政府進行制裁,案情直指黎智英及其助理Mark Simon為背後的主腦及金主。

黎、陳及劉等人更曾在台灣會面,討論如何請求外國制裁。黎及Mark Simon亦曾幫手預繳推動計劃的款項。在黎的指示下,陳作為組織的聯絡人;李負責國外的游說工作;劉則作為「攬炒」概念的精神領袖,組織並曾在多份外國報紙刊登文章,亦曾眾籌推動計劃,李亦有負責「日本線」的遊說工作。

李宇軒庭上鞠躬致歉

李宇軒聽畢案情後表示同意後,用英文說:「I would like to say sorry. (我想講聲對不起。)」李並有鞠躬。

法官只把案件押後至明年1月再提訊。控方的其中一名律師、高級檢控官羅天瑋在庭外被問及案件再訊的目的時,羅只回應說:「有啲事情要處理。」被問及被告會否轉做控方證人時,羅表示不評論。

陳日君到庭旁聽,多名穿避彈衣警員在法院外戒備。(詳看下圖)

陳日君及德國領事到庭旁聽

被告李宇軒及陳梓華等一早由囚車押送至法院,亦有警員在現場戒備,高院門口亦設有鐵馬及拉上橙色膠帶,司法機構今天開放法庭外的大堂作伸延部份,法庭內和伸延部份,約有30至40人到庭旁聽,包括德國領事等,及天主教榮休主教陳日君樞機。

犯人欄內懲教員穿上避彈衣

法庭原定於早上10時開庭,但至約早上11時,控方雙方律師,包括代表陳梓華的大律師蕭國辰,代表李宇軒的律政司前副刑事檢控專員、大律師沈仲平,及控方代表等均返回法庭,兩被告由7名穿避彈衣的懲教人員押入犯人欄,兩人精神不錯並望向庭內的旁聽席。

案情指黎智英等人所佔角色。(詳看下圖)

兩名被告:陳梓華(29歲)及李宇軒(30歲),承認一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。控罪指,他們於2020年7月1日至2021年2月15日在港與黎智英、Mark Herman Simon、劉祖迪及其他人一同串謀,請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港或中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

兩被告另涉罪名准留法庭檔案不作起訴

兩人另涉串謀協助罪犯罪,指他們於2020年7月某日至8月23日,知悉李宇軒干犯勾結外國或境外勢力危害國家安全罪後,與黎智英及其他人串謀協助該李宇軒離港到台灣,而意圖妨礙拘捕或檢控李;李另被控無牌管有彈藥罪,指他於2020年8月10日在沙田希爾頓中心一個單位無牌管有使用過的彈藥,分別為232枚催淚彈、7枚海綿彈及38枚橡膠子彈。這兩罪則准留在法庭檔案,不作起訴。

案件編號:HCCC147/2021