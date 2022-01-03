網傳政府將宣布全面封關、晚上禁堂食　政府嚴正澄清譴責散布謠言

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入本港社區，出現又一城望月樓感染群組，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇直言第五波疫情一定有機會爆發。

近日網上流傳一則訊息，聲稱政府今日（3日）會宣布「全面封關」、晚上6時後只可外賣不可堂食、表列處所停業14日等，再次引起恐慌。政府發稿嚴正澄清，當局從沒有計劃禁止所有人進出香港（即所謂「封關」），或在今晚六時後只容許外賣而不能堂食。



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網上流傳一則訊息指，行政長官今日下午3時半將聯同食物及衞生局召開記者會，宣布採取嚴厲措施防止Omicron變種病毒在社區擴散，措施包括「午夜起全面封關，所有人不得進出香港」、「所有食肆晚上6:00後只可以外賣不能堂食」、「所有體育處所、游泳池、遊戲機中心、浴室、酒吧、卡拉OK、麻將天九耍樂處所、派對房間、夜店及夜總會等處所停業14日」、「所有未有接種新冠疫苗的人士，均不准進入學校、院舍、地盤、圖書館、博物館、戲院及表演場所等高風險處所」等。

但是，未見政府新聞處有相關記者會公布，而食衛局局長陳肇始昨（2日）亦表示，政府計劃農曆新年前擴大疫苗氣泡範圍至食肆及表列處所，市民須接種至少一劑疫苗才可入內，落實日期未定，稱若擴大一定會在農曆新年前，未來亦可能擴至更多高風險處所，與上述訊息有明顯出入。

政府發稿譴責散布謠言 造成公眾恐慌

政府發稿譴責有人在網上和WhatsApp群組散布「午夜起全面封關」和禁堂食的謠言，造成公眾恐慌；事件如涉及刑事成分，執法當局一定會嚴正執法。發言人指，政府一直採取公開透明的方式，盡早公布防疫措施，任何不必要的揣測和散播謠言均對政府和巿民同心抗疫沒有幫助，呼籲市民應對謠言提高警覺，並密切留意政府發放的資訊，切勿被謠言誤導。