Omicron｜消息：教育局突就停課諮詢學界　研究爆疫暫停面授課堂

新冠病毒變種病毒株Omicron在本港社區擴散，政府預警會將「疫苗氣泡」擴至所有食肆及表列處所，亦令人擔心大部分學生都沒有打新冠疫苗，若疫情擴大，學生面對的風險上升。《香港01》接獲多於一個教育界消息，教育局突向學界諮詢，研究是否再需暫停面授課堂。教育局表示，現行有關面授課堂的安排在現階段仍會繼續，會密切留意疫情的發展。

立法會候任教育界議員朱國強表示，若果當局宣布停課，期望可以有一至兩日緩衝時間，讓學界有足夠時間作行政安排。他指最終視乎專家研判，倘疫情爆發嚴重，須以學生健康為優先考慮。



▼去年9.1大埔仁濟醫院蔡衍濤小學開學日情況▼



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教育局：現階段繼續維持現行面授課堂安排

本港面對爆發第五波疫情風險，據了解，教育局近正向學界諮詢，研究暫停面授課堂。教育局表示，停課只屬謠言，現行有關面授課堂的安排在現階段仍會繼續，會密切留意疫情的發展，並諮詢衞生專家的意見，適時檢視有關防疫措施及上課安排。發言人稱，一如既往，若有需要作出新安排，局方會與學界保持溝通並盡快公布，並強調面對Omicron 威脅，教育局呼籲所有學校嚴守各項防疫抗疫措施。

本港自2020年1月下旬起爆發疫情，中小學及幼稚園數度停課，網課與實體課交替。全港中小學及幼稚園自2021年5月底全面恢復半日面授，社區疫情穩定之下，本學年也維持半日面授課堂，不過全校或個別級別師生接種率疫苗達七成，更可恢復全日面授。

▼9.1荃灣寶血會思源學校開學日情況▼



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候任議員朱國強：若停課宜有一至兩日緩衝時間

立法會候任教育界議員朱國強表示，若果當局宣布停課，期望可以有一至兩日緩衝時間，讓學界有足夠時間做好行政安排，例如通知家長及學生、轉換網課模式等，「如果公布後翌日停課，情況就唔理想。」他指最終視乎專家研判，倘疫情爆發嚴重，須以學生健康為優先考慮。