望月樓再增一食客初確診累計6染疫　66歲婦曾訪大圍沙田多間食肆

Omicron疫情處於社區爆發「臨界點」，衞生防護中心下午召開記者會，今日新增29 宗確診個案，當中26宗料涉及Omicron變種病毒，有1宗帶有l452R變種病毒，由印尼輸入，餘下一宗化驗進行中。29宗確診個案中，有1宗與望月樓群組相關，其餘28宗是輸入個案。

另外，望月樓群組再有增至六人染疫，除搭棚工人38歲妻子確診，再多一名66歲女食客在竹篙灣檢疫中心檢疫期間初步確診。



▼望月樓暫停營業 衞生防護中心到場抽樣巡查▼



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新增初確診婦住大圍恆峰花園二座 與8位親友到望月樓用膳

望月樓群組初步確診食客是66歲女士，屬退休人士，居住大圍恆峰花園二座，12月27日與8位親友在食肆午餐，12月28日到過大圍美田路大飯糖及美林商場大家樂；12月29日到瀝源社區檢測中心檢測，結果呈陰性，同日中午去過位於新城市廣場的穴居酒屋午餐；12月30日下午去過沙田北京樓午餐，坐88K去到駿景園8座探親友，上述地點均列入強檢檢測。

該食客早前已被界定為密切接觸者，12月31日送往竹篙灣檢疫中心，當時檢測呈陰性，而未檢疫前曾檢測，結果亦為陰性。患者於1月2日出現病徵，包括咳嗽、喉嚨痛，已打接種兩針科興。

望月樓尚餘6食客未尋回 涉兩檯食客 另有10人等送檢疫中心

針對望月樓群組，中心稱已展開追蹤調查，12月27日下午一時至三時身處食肆的人，均界定為密切接觸者，涉及22名員工，207名食客，目前成功聯絡到191名食客，安排入檢疫中心，大部檢測結果呈陰性，另外10人準備送往檢疫中心，有6人未能追蹤，涉及兩桌人士。