望月樓｜22員工隔離營過年　轟被國泰所累：我哋做錯咩要入竹篙灣

Omicron襲港，又一城望月樓爆感染群組，超過300人在新一年被送入隔離中心檢疫，包括22名望月樓員工。望月樓facebook專頁昨晚（3日）以「竹篙灣隔離營被選中的22人」署名發帖，形容隔離日子如同「監禁期」，別人在歡渡新年卻是他們最難捱的日子。他們又連番炮轟涉違豁免指引的國泰機組人員，拖累他們一大家小入住竹篙灣，直斥國泰「放任機組人員違規播毒」，令他們「無辜地幫手埋單」。



又一城望月樓爆發感染群組，22名員工被送往隔離。（望月樓fb圖片）

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「竹篙灣隔離營被選中的22人」昨日（2日）深夜在fb發帖，指21日的檢疫隔離過渡第4日，面對餘下17日的「監禁期」，無奈表示：「所有人狂歡歡渡新年嘅呢4日，變成我地（哋）有生以來最難捱嘅4日。」，他們又不滿國泰有機組人員違犯豁免指令，令他們連同家人入住竹篙灣，「我地（哋）做錯咗啲咩， 點解我哋同家人小朋友要入嚟竹篙灣？點解國泰嘅人為錯失，要我地（哋）去埋單？」

所有人狂歡歡渡新年嘅呢4日，變成我地（哋）有生以來最難捱嘅4日。我地（哋）做錯咗啲咩， 點解我哋同家人小朋友要入嚟竹篙灣？點解國泰嘅人為錯失，要我地（哋）去埋單？ 望月樓員工、「竹篙灣隔離營被選中的22人」

全公司跟足指引 卻換來「幾近滅頂嘅災難」

員工又指出，全公司已跟足防疫指引，卻換來「幾近滅頂嘅災難」，「點解港府係關口防控不力，採取過於寛鬆嘅免檢疫安排， 國泰消極嘅管理態度，放任機組人員違規播毒」，導致他們「無辜地幫手埋單」。

公司跟足防疫指引， 跟足法規換嚟嘅竟然係一場幾近滅頂嘅災難...... 國泰消極嘅管理態度，放任機組人員違規播毒，有人漠視自己高危帶毒嘅身份， 違規係市區散播病毒，反而最後變成我地(哋)公司及被選中的22人 無辜地幫手埋單 ! 望月樓員工、「竹篙灣隔離營被選中的22人」

嘆中菜餐廳回復小陽春之際 卻再面臨萬丈深淵

隔離檢疫的員工慨嘆，中菜餐廳回復「小陽春」之際，卻再面臨「萬仗（丈）深淵」，期望盡快完結21日隔離，與家人團聚，亦期望政府可以盡快讓望月樓重開「做正常生意」，文末以「P.S. 營入面甘多位兄弟姐妹， 我地大家都要撐住呀！」作結。

又一城望月樓爆發感染群組，多名員工在fb發帖轟國泰放任，致他們要「監禁」。（望月樓fb圖片）

今日係我地係隔離營內渡過嘅第4日。仲有遙遙嘅17日 "監禁期" 。 所有人狂歡歡渡新年嘅呢4日，變成我地有生以來最難捱嘅4日。



我地每晚輾轉，

反覆思量究竟我地做錯咗啲咩， 點解我哋同家人小朋友要入嚟竹篙灣？點解國泰嘅人為錯失，要我地去埋單？



我地所有同事打哂針，用哂安心出行，公司跟足防疫指引， 跟足法規換黎嘅竟然係一場幾近滅頂嘅災難...



點解港府係關口防控不力，採取過於寛鬆嘅免檢疫安排， 國泰消極嘅管理態度，放任機組人員違規播毒，有人漠視自己高危帶毒嘅身份， 違規係市區散播病毒，反而最後變成我地公司以及"被選中的22人" 無辜地幫手埋單 !? 仲有，點解我地屋企人都要去竹篙灣隔離 ？



由疫情爆發至今， 我地中菜從業員往往都係首當其衝。 呢3年間，我地每一個同事都係抱住 "今朝有工今朝返" 嘅心態。剛剛呢幾個月中菜餐廳好似回復正常過咗一個小陽春，但呢次無辜嘅不幸事又帶返我地入萬仗深淵…極度無助



今年嘅新年願望，梗係盡快過完呢21日同屋企人團聚， 之後就希望政府加快檢測俾望月樓開返做正常生意。



P.S. 營入面甘多位兄弟姐妹， 我地大家都要撐住呀！



竹篙灣隔離營被選中的22人上

