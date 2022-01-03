望月樓｜約30食客未尋回　許樹昌籲主動現身　助重組傳播方式

又一城望月樓疫情擴散，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（3日）在電台節目透露，尚在追蹤20至30名食客，呼籲他們自動現身，到檢測中心檢驗。他又指，由於暫未能掌握所有食客，難以重組傳播畫面，但估計有機會是坐在門口位置的機組人員咳嗽，其餘食客經過，出現短程傳播。



又一城望月樓爆發疫情。（鄭秋玲攝）

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許樹昌於港台《千禧年代》表示，暫時發現的病毒個案全部與望月樓相關，未有迹像顯示散出社區，如社區有源頭不明個才算是第五波。

許樹昌呼籲望月樓食客自動現身做檢測。（余俊亮攝）

望月樓空氣不均或空少曾咳嗽或是播毒途徑 許樹昌：暫難重組傳播畫面

許樹昌認為，現時最大問題，尚有20至30名曾到望月樓人士未現身，希望他們能盡快接受檢測，若上班而在社區游走，即使無徵狀都可以將病毒散開去。他又指因未驗齊所有食客，難以重組一個傳播畫面：「從枱分佈睇，機組人員坐A2枱近門口，93枱建築工人左邊入啲，97枱女士坐房再入啲有三張枱，似乎A2位置空氣不平均或機組人員曾咳嗽，雖然93或97有戴口罩但會沾到病毒，當除口罩時就受感染，但確實點無人知。」亦有可能出現短程傳播。

許又表示，酒樓食肆最理想每小時換氣6次，有部份食肆未能做到，改裝空氣清新潔機，但卻安裝在天花板，令地面空氣無法過濾，相信要作出改善。

陳凱欣。（資料圖片）

擬擴大疫苗氣泡 陳凱欣籲賞罰分明：機員違規但最終罰食肆？

有指政府將擴大疫苗氣泡，農曆年前只准有接種疫苗人士進入食肆，立法會議員陳凱欣在同一節目表示，政府固然有需要追蹤望月樓食客，但認為不能本末倒置：「本地一路零感染，唔好將焦點轉移，係有機組人員違規，但最終罰食肆？要賞罰分明」