望月樓平面圖曝光　與日本餐廳鳥十相通　並通往廁所　未指明檢測

又一城食肆望月樓爆疫，相連的餐廳「鳥十」目前亦停業，據資料兩間餐廳由一間集團營運，在又一城共用舖位。經視察及查閱有關平面圖，兩餐廳是互通，內部可通往同一個洗手間，兩間餐廳的廚房分別位處同一側。記者今日（3日）在現場所見，多名衞生防護中心及食環署職員進入並由鳥十通往望月樓。不過鳥十至今未有被特別指明納入強制檢測公告，《香港01》今早（3日）向當局查詢。



呼吸系統科醫生梁子超表示，舖位相通屬共用空間，潛在傳播途徑包括空氣傳播及間接接觸，情況不理想，為「保險」起見，重點強制檢測範圍應覆蓋至該相通餐廳。



據望月樓張貼的餐廳平面圖，是與日式餐廳鳥十共用舖位，並設至少兩條走道是互通，包括近開口位置有條橫道可以直達設於鳥十的洗手間，亦是該舖位的唯一一處洗手間；另外一條走道位於望月樓的D區範圍，兩條走道都有餐桌相鄰。而且望月樓的廚房位置亦是在鳥十範圍，在舖位的左側上方。

根據衛生防護中心提供的資料，今次望月樓爆疫的源頭、違規國泰空少的坐位，正正是位於兩間餐廳可共通的通路旁，並靠近望月樓的入口。食物及衞生局局長陳肇始昨日（2日）透露，衞生防護中心調查後發現，首位染疫國泰空少坐在餐廳近門口位，相信有可能是食客進出時經過其桌子，雖然無面對面接觸，但透過短途空氣傳播感染病毒。

翻查兩間餐廳的內部環境圖片及食評平台相片，證實兩間餐廳是互通，有食評顯示鳥十的食客獲安排在望月樓入座。

1月3日衞生防護中心及食環署人員進入「鳥十」



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記者今日中午到場視察，鳥十目前關門，有數名員工在內，門口仍張貼住12月30日的公告，指「安排鳥十及望月樓員工接受更緊密之檢測及醫學監察」。由鳥十近門口位置，可見有約一米寬小門通往旁邊的望月樓。有員工指，鳥十今日不會開門營業，暫未接獲通知須檢疫。

多名衞生防護中心及食環署職員進入鳥十，並經鳥十近門口小門，通往望月樓。

又一城「望月樓」內部環境 有空間通往「鳥十」



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鳥十有「安心出行」 未特別指明納入強制檢測

不過目前只有商場又一城及望月樓屬強制檢測範圍，惟獨立具「安心出行」二維碼的鳥十，至今未有被特別指明納入強制檢測公告。《香港01》正向當局查詢。

梁子超︰共用空間應重點檢測免「走漏」

呼吸系統科醫生梁子超表示，舖位相通屬共用同一空間，重點強制檢測範圍應覆蓋至該相通餐廳，食客有機會經通道相遇，加上如有可能共用設施，情況「不太理想」，傳播途徑包括空氣傳播及間接接觸都有機會發生。即使如果兩間餐廳使用獨立通風系統，但過濾系統只能夠稀釋但不能消滅病毒，在人流空間亦未必有足夠時間稀釋，而且有相通走道，不能做到單向空氣流動。

梁子超認為，Omicron傳播力強，為穩妥起見，餐廳鳥十亦應強制檢測。他分析，由發現望月樓首宗個案至今約一星期，暫時都是一傳四，關連個案發現時均Ct值高，大部份密切接觸者都已送檢疫，情況屬「好彩」，但目前憂慮望月樓仍有三十位食客未找到，或造成「走漏」，而相通的鳥一亦未知會否都有「走漏」個案，故為「保險」建議加強鳥一的檢測工作。

「望月樓」員工入竹篙灣隔離



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穿防護裝備人員視察「望月樓」

