望月樓｜5名確診者所坐位置曝光　一圖勾畫潛在傳疫畫面

曾到訪又一城望月樓後染疫人數增加，政府目前仍在追蹤20至30名當未尋到的食客，以重組傳播方式。 《香港01》縱合政府、專家及所取得的望月樓平面圖，勾畫出暫時5名染疫人士（4確診及1初步確診）當日（12月27日）在望月樓用膳的位置及可能的傳播鏈。

雖然3組人士坐在不同區，但料是首先染疫的國泰空少坐於望月樓近門口位置，除了其父後來確診，亦可能因而傳染出入門口經過、坐於相距至少13米「細房」的50歲家庭主婦，而她連同坐得較近空少的建築工人及其妻子後來也同告中招。



據悉，國泰空少與父親12月27日中午坐在望月樓B區A2枱，其後染疫的建築工人及妻子則坐在D區的93號枱，中間相隔9至10米遠，並有一條走廊，以及數張大枱相隔。50歲家庭主婦則坐在細房，與93號枱隔3米，即與空少所坐的A2枱隔約13米。

從各人所坐位置分佈分析，空少與父親坐近門口，或屬食客進出需經位置，因此專家估計另外兩枱客染疫，可能與食店空氣不平均，或空少曾咳嗽後，另外三名患者再經過其坐位置附近、甚至「擦身而過」而中招。