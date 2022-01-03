10人涉尖沙咀暴動　以大橡筋向警署擲石　警員遭汽油彈至二級燒傷

2019年8月反修訂《逃犯條例》示威期間，警署成目標攻擊對象，有示威者包圍尖沙咀警署，並有人持大橡筋，把戴滿石頭的單輪手推車推向警署方向，及向警署掟石；亦有人向警署投擲汽油彈，並令一名警員二級燒傷。多人因此被捕，並遭控以暴動罪。區域法院今（3日）處理一宗涉及10名被告的案件，兩名被告認罪。控方指，他們以主犯的身份犯案。餘下不認罪的8名被告，其案件則開審。



10名被告分別為：李穎淇(28歲)、15歲男生、廖偉明(26歲)、莊嘉灝(25歲)、聶家寶(25歲)、黃千溥(22歲)、羅後成(19歲)、蕭呈希(23歲)、潘冠雄(26歲)和羅漢銘(22歲)。

他們被控於2019年8月11日在尖沙咀柯士甸道及堪富利士道之間的彌敦道，與他人參與暴動。羅漢銘另控1項無牌管有槍械或彈藥罪，指他管有9粒使用過的催淚彈殼。

首被告李穎淇(女，學生)和聶家寶(送貨工)今承認控罪，其他被告則否認控罪。此外，同案被告羅樂文(21歲)已出境，沒有到庭應訊。

2019年8月11日，尖沙咀一帶有大規模衝突。(詳看下圖)

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示威者以水馬堵塞警署正門

兩名認罪被告的案情指，於案發日晚上6時38分，有2000名人士在柯士甸道及堪富利士道之間的彌敦道集結。有示威者以水馬堵塞尖沙咀警署的彌敦道正門出入口，而警署的柯士甸道汽車出入口則被示威者以垃圾桶堵塞。期間，有示威者撬磚，以及用雷射筆照向警署內的警員。

有示威者用氣槍射向警署

警方曾多次發射催淚彈，有示威者拾起地上的催淚彈，掟向警署還擊，或用氣槍射向警署。有人並在栢麗購物大道手持大橡筋，把戴滿石頭的單輪手推車推向警署方向，並向警署掟石。

警員Y下肢5.5%二級燒傷

約晚上7時許，有示威者向警署掟汽油彈，警署內的警員Y因此雙腳燒傷，他的下肢總共有5.5%二級燒傷，並於同月27日出院。

警方其後驅散示威者，有示威者在栢麗大道推倒一個約4米高的鐵架，以阻礙警方的拘捕行動。

兩名被告於栢麗大道一帶被捕，他們當時穿黑色上衣，李戴頭盔、泳鏡和防毒濾咀口罩。聶則戴眼罩和面具等。

控方指，兩名被告以主犯的身份作出破壞社會安寧的行為，從而參與暴動。

案件編號：DCCC336、337/2020