飲食業透露政府研食肆健康碼　走漏眼食客食店一齊罰：需停晚市

Omicron流入社區，本港疫情趨嚴峻，政府預告會將「疫苗氣泡」擴展至所有食肆和其他受防疫條例規限的處所。香港餐務管理協會主席梁振華今日（4日）表示，已向政府反映月尾至下月初農曆新年旺季，是業界全年生意最高峰期，希望能在農曆新年後才推行疫苗氣泡，預料政府會有所讓步。他強調食肆已跟足政府防疫規定，做好「安心出行」、打針和換氣量等要求，形容望月樓爆疫是「唔好彩」。

他又指，食肆推行疫苗氣泡後，前線員工要檢查食客針卡，程序繁複，亦令工作量大增，食衞局透露，創科局將會研發新的類似「健康碼」的應用程式，以顏色區分市民有無接種疫苗，若日後餐廳「走漏」，讓無打針食客入場用膳，則雙方都要受罰，當局傾向會要求有關食肆停晚市。



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業界向政府反映押後擴大疫苗氣泡 梁振華：等我哋有些少生存空間

香港餐務管理協會主席梁振華早上在港台節目《千禧年代》表示，昨日與政府開會商討在食肆推行疫苗氣泡的初步構思，當局表示或會在本月尾實施，惟業界在會上促請政府延遲推行日期。他解釋，月尾至下月頭是傳統的農曆新年旺季，是全年生意的最高峰，而業界現時已跟足政府規定，在「安心出行」、打針和換氣量等做好防疫，希望政府能體諒，「等我哋抖吓氣，有些少生存空間。」

梁振華又指，上月冬至市道已追回疫前的8成，希望在消費券幫助下，農曆新年旺季能追上以往生意的9成，形容業界已很期待，惟疫情突然最次爆發，希望政府在推行防疫措施上，能平衡業界經濟情況。

檢查食客針卡涉大量人手

他表示，食肆要檢查食客針卡，涉及大量人手，在查核完「安心出行」，前線員工要再用智能電話等，掃瞄其針卡二維碼，程序繁複，昨日已向食衞局反映業界顧慮，局方回應指，會建議創科局研發類似「健康碼」的應用程序，以顏色分類有打針和無打針的食客。

至於豁免要求，梁振華表示，政府將會豁免仍未能打針的12歲以下兒童，在家長陪同下進入食肆，惟現時可獲豁免使用「安心出行」的長者，則不再獲豁免，若有未打針的食客「走漏」，進入食肆用餐，則食客和餐廳雙方均要受罰，或會要求有關食肆停晚市。

梁振華稱業界跟足政府規定 形容望月樓爆疫是「唔好彩」

對於又一城望月樓被指換氣量不足，致病毒傳播，梁振華強調，食肆早已跟足政府規定，做到6次換氣，或加設空氣清新機，所有空氣清新機均已取得機電署和食環署認可，形容望月樓爆疫是「唔好彩」和「個別事件」。他呼籲業界重新檢查空氣清新機的運作情況和更換濾網，以確保能達到政府要求。

望月樓事件惹恐慌 餐務管理協會楊位醒：有酒樓上晝得一檯客

香港餐務管理協會主席楊位醒稱，望月樓多名食客染疫事件帶來恐慌，對業界打擊大，生意即急挫，以昨日（3日）為例，有酒樓匯報至中午「只得一檯客」，屋村酒樓生意下挫3成。

▼1月3日 恒峰花園第二座封區檢測▼



團年飯訂位趨觀望 冬至到聖誕強勁勢頭被撲熄

楊形容，由上月冬至到聖誕，市道持續向上，飲食業勢頭強勁，茶市生意更回復至疫情前水平，晚市也回復至7成。可惜，望月樓事件後，團年飯訂位趨觀望：「中國人團年以長者為中心，長者出現先會嚟，長者唔出現唔洗搞。」

他又對政府未有嚴控機組人員失望：「一早講咗要困住機組人員，但政府無困，望月樓好慘啊，30幾個家庭被隔離。」

中國人團年以長者為中心，長者出現先會嚟，長者唔出現唔洗搞......一早同政府講咗要困住機組人員，但又無困，望月樓好慘啊，30幾個家庭被隔離，老闆仲要交租架。 香港餐務管理協會主席楊位醒

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