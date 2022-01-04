Omicron｜港府兩度錯過遏止國泰機員人員違規　躺平等疫禍終失控

由國泰機組人員引爆的本港新冠變種病毒株Omicron疫情持續擴大。又一城望月樓群組出現第二代傳播，連同「播毒」的空少，累計暫7人染疫，約170名食客及22名員工需入竹篙灣檢疫。這個火頭未熄，又有新火頭，一名空姐傳給家人，患者成為家居隔離政策的受害人。



本地清零爆煲，出現第三代傳播岌岌可危，北上免檢疫通關更無了期。回顧個多月來的情況，這場「疫禍」發生前，至少有兩次機會可扭轉。但當局以為一套建基於信任自律的制度可阻擋病毒，致錯過又錯過，就如同躺平等待病毒殺入，再次重演2020年由海員及機組人員引爆的第三波疫情。



沒預視3名機師外站違規核心問題——自律可行？

早在去年11月，3名豁免酒店檢疫的國泰航空機師，在德國法蘭克福抵港後確診，事後揭發他們在當地酒店時，違規外出及無戴口罩，建基於信任自律的閉環式營運管理崩坍。

運房局知悉事件後，隨即責成國泰航空嚴肅跟進，並防範類似事件再次發生。國泰隨即收緊機組人員返港豁免檢疫指引，回港首3天每日只准最多離家兩小時，且僅限指定活動，包括購買必需品、或出外求醫和檢測，但同時准進行戶外個人運動，只需自行記錄行蹤，不過要1避免團體聚會；即使完成醫學監察後，指引亦提醒員工應避免不必要的社交接觸，及完成相關檢測要求。這無疑是另一個信任自律安排。

運房局當時解釋，為確保社會正常運作和市民日常生活所需，航空貨運服務是不可或缺。

幸運地，他們的同住家人沒有被傳染，也非感染Omicron。

機師染Omicron成首名進入社區患者——最後警號

另一個警號在去年12月18日出現。在12月17日列確診的36歲國泰貨機機師(＃12513），有遵守指引，他在居家隔離第三日（12月16日）的檢測呈陽性，之後病毒排序顯示為Omicron，成為首宗進入社區個案，防範病毒的堤壩開了缺口。

當時已有專家力促政府要修改免檢疫機組人員安排，不過政府沒有接納，或是基於經濟原因，未去改變安排，只求航空公司加強監管。

該名機師也沒有同住家人確診，他檢測當日光顧了住所附近一間粥店，也沒有人被傳染，再次幸運地過了一關。

▼12月16日，祥興大廈封區強檢▼



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三個因素同時出現令自律制度失守

正所謂「禍兮福所倚，福兮禍所依」，僥倖兩次，不代表永遠好運。

當信任自律的制度，遇上不自律的人，而且這個人又從外國感染了病毒，再走到社區進行高風險活動，三個因素同時出現的結果，亡羊補牢為時已晚。

▼去年12.30望月樓暫停營業 衞生防護中心人員到場採樣▼



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兩空少違規跨區聚會聚餐播毒

接下來就是這次望月樓群組，兩名違規空少啟動了傳播鏈。其中45歲空少（#12609，上月24日從紐約抵港），他在翌日聖誕節，前往屯門嘉悅半島第一座，與當日才抵港的44歲空少（#12611，上月25日從芝加哥抵港）家中聚餐，雙雙違反隔離規定。

45歲空少在26日按規定前往進行第三日檢測，翌日27日初步呈陽性，但當日好友一早已再度違規，跨區到九龍塘又一城Apple Store處理手機，並且在中午時與76歲父親及朋友在望月樓午膳，在店內播毒。到好友列確診當日，他按規定前往檢測並呈陽性，其父親也中招，近日有四名同場不同枱的食客也先後確診或初確診，累計共6人，連同「零號病人」45歲空少，群組共計七人；病毒排序顯示，兩名空少病毒一樣，由45歲空少傳給44歲空少。

就在44歲空少光顧望月樓同一日，一名其後確診的47歲國泰貨機機師(#12649)，出外進行抵港第三日檢測後，也違規到上環及中環的食肆、會所及酒吧，與朋友聚會夜蒲至深夜，與他相關的密切接觸者，暫未有確診。

國泰日前公布，有多名機組人員嚴重違反規定檢疫規定，當中二人被解僱，未知是否指二人。

爆煲後始實施酒店檢疫已太遲

國泰意識到這次大鑊了，與運房局商議後，修改隔離安排，因為Oｍicron潛伏期短，機組人員由家居隔離變成首三日酒店檢疫，檢測陰性才准回家醫學監測，但僅實施兩日即再變。特首林鄭月娥日前已召見國泰主席「照肺」，勒令國泰檢討及交代，隨後於上月31日宣布，所有曾在海外或台灣逗留、目前須入住檢疫酒店3天的駐港貨機機組人員，返港後須入住檢疫酒店7天，直至取得核酸檢測陰性結果，離開酒店後仍須多次檢測。

不過新安排來得太遲，望月樓已成為疫點，食客及他們的密切接觸者，正不斷因有新患者而增加。

空姐傳染家長揭示出罪魁禍首

沒有兩名國泰空少違規，這場疫禍又是否可避過？不是，只是推遲。在元旦日檢測呈陽性的確診空姐（#12676）個案，正顯示未有一早實施酒店檢疫，才是這場疫禍的罪魁禍首！

該名28歲空姐去年12月27日從美國乘搭航班CX885抵港，實施酒店檢疫則由翌日才開始。她在回家第三日、即12月29日開始出現病徵，12月30日向私家醫生求診，其檢測結果今日呈初步陽性。她原居於北角英皇道南天大廈，自12月29日起到其友人於東涌映灣園映濤軒第6座暫住，結果兩座大廈上周六元旦晚都要封區檢測。

▼1.1 北角南天大廈封區檢測▼



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未知染疫空姐搬家原因，但她在北角居所的35歲同住男親人，元旦日被界定為密切接觸者並獲安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，昨日（3日）抽取的樣本檢測結果呈初步陽性，他於紅磡都會道10號國際都會大廈20樓2002室工作，沒有接種新冠疫苗，由28日起曾光顧港九多間食肆，不知會引觸發第三代傳播。

▼國泰空姐同住35歲男病人行蹤▼



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2020年第三波疫情爆發前，東南亞疫情正惡化，但本港卻維持鬆散的海員入境檢疫安排，原則上要他們入住酒店等上船或離開，但實際來自爆疫國家海員，入境後在港自由活動，結果令病毒由海員傳至社區，造成大量死亡個案。

情況與今次相似，既然有證據顯示Omicron全球爆疫，但本港維持躺平姿勢，錯失兩次扭轉機會，怎會不爆新一波疫情。