Omicron｜港府最快周二公布疫苗氣泡詳情　入食肆表列處所需打針

新冠病毒變種病種株Omicron殺入社區，港府早前預告，將於農曆新年前擴大疫苗氣泡範圍至食肆及表列處所，市民進內需最少接種一針。有消息指，食衞局將最快於周二(4日)公布擴大「疫苗氣泡」詳情，演藝文化業盼港府給予時間適應，飲食業界則期望政府延遲至農曆新年後始擴展「疫苗氣泡」。



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陳肇始預告未來提高限制至需打兩針

又一城望月樓爆發Omicron群組，第五波疫情恐一觸即發，本港今錄得29宗確診紀錄，初步確診則約有40宗。食衛局局長陳肇始今早於電台節目表示，本港現處疫情臨界點，並預告政府已計劃農曆新年前擴大「疫苗氣泡」範圍至食肆及表列處所，市民須接種至少一劑疫苗始可內進，之後會再打高至打兩針或三針。

她又表示，落實日期待定，但稱若擴大一定會在農曆新年前，未來亦可能擴至更多高風險處所，陳肇始又指不排除要求打針才可返工返學。

陳肇始指，政府已計劃農曆新年前擴大「疫苗氣泡」範圍至食肆及表列處所，市民須接種至少一劑疫苗始可內進。(資料圖片)

霍啟剛去信食衞局給予業界時間適應

最新消息則指，食衞局及民政事務局將最快於周二公布擴大「疫苗氣泡」詳情，包括進入食肆和大部分表列處所時，須接種新冠疫苗。根據政府規定，表列處所包括所有提供堂食的餐飲業務處所、酒吧／酒館、浴室、派對房間、夜店／夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、郵輪、遊戲機中心、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、美容院及按摩院、會址、體育處所、泳池、酒店及賓館，以及活動場所。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛關注措施落實情況，已去信陳肇始，期望政府考慮到文體界的實際困難，給予業界時間適應，令政策可以順利落實推行。他又提到，農曆新年是傳統節日，是文化演藝行業非常重要檔期，憂慮擴大疫苗氣泡會為業界帶來損失，盼當局給予支援措，助業界渡過難關。

餐飲業界今日下午亦與食物及衛生局會面，有業界代表憂慮措施會打擊農曆新年生意，期盼政府延遲至農曆新年後才擴展「疫苗氣泡」。