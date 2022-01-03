疫苗氣泡｜1.8萬人打首劑疫苗近4個月新高　累計破1000萬劑次

新冠病毒變種病毒秼Omicron殺入本港社區，政府預告將會在農曆年前擴大「疫苗氣泡」至所有食肆和其他18類表列處所，市民須至少打一針方可進入，消息刺激接種疫苗人數飆升。根據最新統計，今日（3日）新增17,717人接種第一劑疫苗，創近四個月單日新高，累計約491萬人已打疫苗，佔合適接種人口72.9%。



連同打第二及第三針人數，今日接種劑次達38,411劑，是近三個多月新高，累計劑次首突破千萬關口，共有10,004,279劑。



▼第三針開打的情況▼



今日首針打科興比復必泰多

根據最新數字，單日新增接種劑次達38,411劑，是自去年9月25日以後單日新高。其中有17,717打第一針，創自去年9月4日22,933人接種以後，近四個月單日新高。今日分別有10,954和人接種第一劑科興疫苗，以及6,763人接種第一劑復必泰疫苗，情況與過去兩日打科興少於復必泰相反。

今日有5,288人打第二針，亦有15,406人打第三針，是自去年11月11日開始接種第三劑新冠疫苗以來，當日達16,871人接種的第二高。

累計約491萬已打疫苗

至於總劑次方面，則為10,004,279次。其中4,908,997人已接種第一針，佔合資格人口72.9%；4,674,107人已接種第二針，佔合資格人口69.4%；421,175人已接種第三針。

▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼

