望月樓｜6食客未尋回憂社區爆發　蕭傑恒倡加密檢測、縮短檢疫期

又一城食肆「望月樓」Omicron群組愈滾愈大，理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今日（4日）表示，仍有6名「望月樓」食客未追蹤到，憂慮未來數天會出現源頭不明個案，致社區大規模爆發。Omicron繁殖速度快Delta 70倍，令潛伏期大幅縮短，建議當局加密檢測，甚至是每日一檢。

他亦憂慮抵港人士或密切接觸者會在酒店交叉感染，至離開酒店後才出現病徵，重蹈去年有外傭感染僱主的覆轍，導致社區爆發，建議酒店檢疫期由21日縮短至14日。



▼去年12.30望月樓暫停營業 衞生防護中心人員到場採樣▼



+ 10

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒早上在港台節目《千禧年代》表示，仍有6名「望月樓」食客未追蹤到，憂慮未來幾日會源頭不明確診，「唔知道邊一個食客曾經去過望月樓，佢可能已經傳咗畀第二個喇，佢自己可能係一個無症狀感染者，同一時間佢可能傳播畀其他人嘅時間，就有機會令到第二、第三代傳播，嗰陣時無法追蹤到同望月樓有關，就會成為本地無源頭感染」，形容情況令人擔心，但他強調，政府和理工大學已將所有個案做基因排序，只要將新、舊個案比對，便可追蹤到傳播鏈。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒。（資料圖片／黃舒慧攝）

蕭傑恒又解釋，一波疫情是一個浪，若社區出現兩至三無源頭感染，便會進入爆疫「臨界點」，屆時新一個浪潮便會出現。他又指，Omicron最大特色是繁殖速度快Delta 70倍，因此潛伏期僅3日，較Delta短，亦即短期內產生的病毒量遠較Delta多，因此在檢測方面要做得更密，近乎每日一檢，「慎防佢未有徵狀前病毒量好高，可以傳染畀其他人，特別喺防疫酒店要做得更加好。」

他指，由於病毒潛伏期縮短，加上輸入個案多，建議政府可縮短檢疫期至14日，「因為大部分個案喺7日已經病發，或者偵測得到，反而你喺防疫酒店逗留得太多，擔心可能會有感染風險」。

除望月樓群組外，他亦十分擔心菲律賓外傭到港情況，強調菲律賓抵港人士的染疫比率高，擔心在酒店內互相傳播，「差唔多出關先確診，入到社區先至出現癥狀，咁嘅情況就唔係咁理想」。

▼望月樓群組初確診66歳婦人潛伏期行蹤▼



+ 1

食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑表示，小組十分關注望月樓的情況，正等候署方提供在現場視察的資料，估計傳播途徑涉及三大方向，包括如食客路經國泰空少而出現短暫傳播、環保受污染，或換氣量有問題，致出現「死位」。

﻿▼又一城「鳥十」與同集團「望月樓」內部相通▼



+ 16

源栢樑表示，3位中招的不同枱食枱食客中，其中1人坐在角落，與國泰空少相距10米，其餘兩人則坐在廳房，角落的位置相信是換氣量不足而採用了「替補方案」，亦即增設了紫外線消毒機，他認為可能是紫外線消毒機安裝上出現問題，如太近天花，令紫外光無足夠空間照射或幅射。他又指，鮮風發布不均，角位也可能有點焗促，稀釋能力不夠強。

至於廳房的換氣量，他直言爆疫廳房換氣量不足，若食肆加裝屏風，或分間開廳房，都有可能影響通風量，他引述食肆換氣指引說明要獨立監察餐廳廳房的換氣量，強調指引並無大問題，而是場地執行、技術上有失誤，小組會研究是否加強抽查食肆。