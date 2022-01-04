Omicron停課｜校長冀提早7日預告讓學校家長準備　促訂立預警機制

又一城食肆「望月樓」爆發Omicron疫情後，第五波疫情一觸即發，日前有傳政府正與學界商討停課安排，資助小學校長會名譽主席張勇邦今日（4日）表示，學校已就此有「兩手準備」，惟轉變上課模式亦需轉接期，希望若教育局決定全港小學停課，可提早一周預告，讓學校和家長做好準備。

他又建議政府訂立專家預警機制，就疫情爆發下定義，讓政府、學界和能視乎疫情趨勢做好兩手準備，尤其是家長可以及早請假，照顧孩子。



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張勇邦：不能今日講聽日就做 疫情又唔係海嘯咁發生

資助小學校長會名譽主席張勇邦早上在港台節目《千禧年代》表示，雖然學校根據過去兩年經驗，已對疫情有「兩手準備」，但強調停課後要轉網上授課，仍要預留時間與學生和家長溝通，需要有轉接期，強調「總不能今日講聽日就做，都唔係海嘯咁發生，咁急吖，疫情總有一個趨勢。」

資助小學校長會名譽主席張勇邦。（資料圖片）

訂專家預警機制定義何謂爆發 讓學校家長配合

他續指，除了學校要轉變教學模式外，家長如何照顧小朋友是更重要考量，憂慮若停課推行得太倉促，家長未能及時請假照顧小孩，「總不能獨留兒童在家」，希望政府提早5日至一周預告停課，或提早放農曆新年假期，若疫情爆發得急，亦至少要3天預警。他又促請政府要訂立專家預警機制，就疫情爆發下定義，讓學校和家長配合，「（移民潮）走極都有30幾萬個學生」，又指小學生無法打針，亦應特別安排其上課細節。

總不能今日講聽日就做，（疫情）都唔係海嘯咁發生，咁急吖，疫情總有一個趨勢......政府要訂立專家預警機制，就疫情爆發下定義，等學校和家長配合，（移民潮）走極都仲有30幾萬個學生。 資助小學校長會名譽主席張勇邦

張勇邦又指，停課消息周日（2日）下午開始傳出，惟除其校長會外，津貼小學議會、官立小學校長協會均無接獲有關訊息和教育局諮詢，相信停課僅屬傳聞。

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