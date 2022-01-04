新冠疫苗｜下月底不打針無堂食　預約接種數急增　政府研增注射站

政府預告會2月24日起，將「疫苗氣泡」擴展至所有食肆、受防疫條例規限的處所和康文署豁下的場地等，不少疫苗接種中心近日重現長長人龍。康健國際醫療集團營運總監梁國齡今日（4日）在電台節目表示，其集團負責營運、位於觀塘曉光街體育館的接種中心，近日亦人頭湧湧，預約人數爆滿，令要應付每日300個即日籌名額變得頗吃力，呼籲市民先預約，以免摸門釘。

他又透露，政府正研究在疫苗接種中心和醫院接種站增加注射站，以及其他「新穎」的打針方案，以應付近日急增的打針需求。



﻿▼1.2疫苗流動接種車到訪葵青長康邨▼



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在觀塘曉光街體育館提供復必泰疫苗接種的康健國際醫療集團，營運總監梁國齡早上在港台節目《千禧年代》表示，近日有許多市民打針，現時每日約有600至900人預約打第一針，第三針則有逾千人，形容「好踴躍」，但仍有能力消化市民的打針需求，尤其是有預約的市民必定能打針，但亦有機會要排隊，希望市民能互相忍讓。

他又指，疫苗接種中心每日約有300個「即日籌」，現時打針預約急增後，應付即日籌亦有點吃力，呼籲市民先做預約，依照相應時段去打針，年輕人亦應協助家中有意打針的長者預約，以免他們要排長龍，或最終摸門釘。

▼第三針開打的情況▼



梁國齡又透露，政府正與各疫苗接種中心和公立醫院的接種站商討，增加注射站，以在每個中心內增加注射的接種名額，當局亦正思考其他新穎的方法，以應付近日市民的打針需求。

▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼

