疫苗氣泡｜2.24擴至食肆等多地　進入須已打一針　一文看適用範圍

Omicron疫情來勢洶洶，政府早前預告計劃擴大疫苗氣泡範圍，市民到食肆及表列處所規管的地方，須接種至少一針方可進入。特首林鄭月娥今早（4日）宣布，將於2月24日落實措施，除表列處所外，亦會包括學校及康文署設施如圖書館及博物館，具體範圍要再商討及釐定。《香港01》綜合疫苗氣泡擴大後的適用範圍。



市民下月24日到食肆及表列處所規管的地方，或須接種至少一針方可進入。（資料圖片）

疫苗氣泡未涵蓋商場、私人工作地點

政府早前預告即將擴大疫苗氣泡範圍，並收緊食肆及表列處所的規管要求（詳見上圖），市民最少要打一針方可內進，員工亦要在指定期限前完成接種。只有兩類人士可獲豁免，包括年齡未符合接種要求或持醫生證明不適合接種的市民。

特首林鄭月娥今日出席行政會議前公布，2月24日落實擴大疫苗氣泡，除表列處所外，亦包括康文署設施和學校，具體範圍要再商討及釐定。例如學校首階段或只適用教師和員工等，未必適用於學生，亦暫無計劃延伸到私人工作地點、商場等。

﻿▼又一城「鳥十」與同集團「望月樓」內部相通▼

