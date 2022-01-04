港珠澳大橋金巴車票現炒賣潮　有人3,000元求票　金巴推實名制

農曆新年將至，但中港兩地通關仍然無期，為了趕及完成隔離檢疫在內地過年，近期有不少人北上。在疫情下，俗稱金巴的港珠澳大橋穿梭巴士只有限度服務，但近日網上出現炒賣車票潮，有人自稱旅行社職員，以2,000元出售一張原價65元港珠線車票；亦有人以3,000元求購車票。

金巴昨日發通告指，為保障旅客有序購買車票，今日（4日）起購買香港往珠海班次的金巴車票，必須提供乘車人士資料姓名及有效身份證明檔號碼；登車前工作人員會要求乘客出示身份證明檔正本，以核對資料，如資料不符，工作人員可拒絕有關人士上車。



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現時金巴每日只提供6班車由香港往珠海，每張成人車票售價65元。不過近日網上買賣平台Carousell，出現金巴港珠線車票「炒賣潮」，有人稱身處國內的家人病重，出價3,000元求購1月5至7日的車票，為原價的46倍。另有人自稱於旅行社工作，表示有小量車票可訂購，每日只有1至3個車位，每張售2,000。

因應「炒風」，金巴發通告表示，為保障廣大旅客有序購買車票，根據上級部門要求，由今日起，於金巴微信公眾號及網頁購買香港往珠海班次的巴士車票時，必須提供乘車人士資料姓名及有效身份證明檔號碼。

金巴續指，車票會印有旅客的姓名和身份證明文件的號碼，在出票後及登車前，工作人員會要求旅客出示身份證明正本，以核對是否與車票所列印資料相符，假如資料不符，金巴有權拒絕有關人士乘車。

事實上，除了港珠澳大橋，深圳灣口岸近日都不時出現人潮，之前在深圳灣內地入境管制區的排隊人龍，更曾一度倒灌至香港出境管制區，現場人士指可能要輪候至少5小時以上才能過關。