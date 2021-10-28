澳門「回港易」及「來港易」下周二恢復　合資格者獲豁免檢疫

澳門早前曾出現個案，不過近日已回復平穩。港府今日（28日）公布，由下周二（11月2日）起，恢復從澳門通過「回港易」及「來港易」計劃入境香港的人士，可獲豁免檢疫。政府發言人強調，透過有關計劃抵港者，仍需按計劃要求接受多次強制檢測。



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港府表示，鑑於澳門疫情已趨平穩，將由11月2日起恢復澳門「回港易」及「來港易」計劃。根據有關安排，身在澳門的人士，只要符合有關計劃的所有指明條件，入境香港時便可獲豁免強制檢疫。政府發言人表示，以有關計劃到港的人士，抵達後仍須按計劃要求，接受多次強制檢測，並在入境後注意個人健康狀況至少14天，以及遵從「抵港人士健康檢查紀錄表」內所提及的注意事項。

早前港府因應澳門疫情，由9月25日起，所有從澳門入境香港的人士，不能通過「回港易」計劃或「來港易」計劃豁免強制檢疫。