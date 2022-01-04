官涌接種中心爆滿　市民取即日籌摸門釘：怕遲啲冇得同仔出街食飯

Omicron變種病毒個案已流入社區，本港爆發第五波疫情處於臨界點。政府再一次加大力度推動疫苗接種，行政長官林鄭月娥今（4日）宣布，將於2月24日擴大疫苗氣泡範圍，除覆蓋食肆等表列處所外，亦涵蓋學校及圖書館等文康設施。



提供科興疫苗接種的官涌體育館今早十時開門，記者到場視察發現，門外一早有不少已預約的市民排隊等候，亦有不少人今早七時起便開始等候取即日籌的人龍。中心開門不久後，職員已表示所有「即日籌」已派發完畢，持續有多個市民前來「摸門釘」，其中有年老的市民無助地表示自己不懂得上網預約，又擔心不打針將來無法與家人一起出外共膳。



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年紀大長期病患打針感無助：怕無法與兒子外出共膳

七十多歲的葉女士與丈夫早上10時50分左右來到官涌體育館門外，正想排隊取即日籌時，職員稱「冇㗎啦，今日派晒即日籌喇，你聽日再嚟啦。」葉女士續問職員明天什麼時間來才能有籌、現場職員可否幫她網上預約，她一臉無助地道「又攞晒籌，咁咪得個零囉。」

她又向記者查詢預約辦法，指已患心臟疾病三十多年，年紀又大，因此一直不敢打第一針。被問到之後會否擔心未接種疫苗將影響外出用膳，她回應「係啊，啲仔帶你去食飯，你冇理由話『我唔去啊，你哋去啦』，驚佢哋唔鍾意。」她續說自己不懂上網，「先前我哋啲手機冇網，整咗之後都唔識，淨係打出打入。」記者吿知她可前往郵局請人員幫助，她表示明天將會再來。

患糖尿病的鍾先生稱自己現時沒有打針都不能進入茶樓，怕疫苗氣泡擴大進一步影響生活出入；他太太表示最影響「買餸」。（梁鵬威攝)

另一位患糖尿病的鍾先生指自己今日才接種第一針，事前沒有諮詢過醫生，只怕遲些影響出外不便。「因為我長期有食藥，而家風頭火勢，又話幾多號前邊度邊度都唔准去，咪焗住打囉。」他身旁的鍾太補充「去買餸最大影響。」鍾先生續，現在有時去茶樓飲茶，沒有針紙職員不准他進內，亦擔心未來將擴大疫苗氣泡，再進一步影響日常生活。

另一位今日接種第三針疫苗的張小姐稱，目前最怕因Omicron掀起的第五波疫情會影響通關。她本來預期，農曆新年應該可以通關與家人相聚，現在疫情有新波動，為求安心，自己首先接種第三針。「最擔心呢個（通關），宜家日日啲生活都話有變種。」