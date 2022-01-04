疫苗氣泡︱林鄭：需時釐清技術問題　現無計劃收緊社交距離措施

特首林鄭月娥今日（4日）早上公布，將於2月24日落實擴大疫苗氣泡，涵蓋範圍不局限於法例599F章表列處所，會包括文康設施、學校等，具體處所範圍及受影響的人數要再商討及釐定。

食物及衞生局局長陳肇始較早前曾表示，希望在下月1日農曆新年前推出疫苗氣泡新措施，但如今需要延遲。林鄭解釋，始終需要一些時間釐清技術問題，以及讓業界和市民適應。針對變種病毒Omicron的傳播，坊間討論政府是否有意再收緊社交距離措施，但林鄭表明目前「仲未去到呢個位」，亦無計劃公布中小學停課。



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正尋求有效方法核實接種紀錄

林鄭坦言，疫苗氣泡擴大背後涉及的問題很複雜，影響的人也很多，很難說「十日八日內」就可處理，因為很多餐飲處所的飲宴時間已預定；政府本身也需要一些時間釐清技術問題，方便這些處所日後如何核證市民的接種紀錄，「我哋仲千方百計搵緊，點樣好方便檢視到呢個進入處所嘅人，係咪已經打咗針。」

她指，政府亦要預留時間讓市民打針，舉例指如果要提升接種比率10%，涉及的是60多萬人，接種中心需時消化，可以想像如果政府想短期內推出疫苗氣泡，疫苗接種中心一定大排長龍，市民就算想打針都未必有位置，「如果我今日話下星期就嚟（推行），你可以想像𠵱家所有社區檢測（疫苗接種）中心都會亂晒龍，排隊排到不得了」；另外政府亦要防止因推行太急而被網上造謠，需要現時就預早說清楚。

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拒輕率宣布停課：對基層學生影響很大

林鄭表示，抗疫工作需要與時並進，不可能一時三刻排除某個選項，而社交距離措施對她作為特首而言，是這兩年來最困難作決定的一項防疫抗疫措施，因為每次收緊都會引起一些後遺症，如對業界、市民日常生活有很大影響：「點樣搵到呢個位？好難嘅。」

林鄭明言：「今日仲未到呢個位，去收緊社交距離措施。」她指目前為止本地個案仍然是與輸入個案相關，有病理學關連，找得到源頭，顯示政府現行追蹤工作仍然發揮到一定效能。「所以我目前嚟講，我唔會話俾大家聽我諗緊好快去推出，收緊社交距離措施，更加唔會停課。」她指，停課對學生影響非常大，近兩年陸續有教育心理學家研究指出，沒了面授課堂對對學生影響非常大，尤其基層學生，絕不能輕率決定。