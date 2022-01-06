防疫｜停業前美容院預約爆升　業界驚魂未定︰冇諗過要停工

Omicron殺入社區，政府日前公布將於明日（7日）凌晨起，收緊防疫措施，多個表列處所需要關閉至少14天，當中包括美容院。事隔一日，擁4間分店的美容院負責人坦言仍然驚魂未定，預計停業14日每間分店將損失40至50萬元，「完全冇諗過停工呢樣嘢。」她透露，今日（6日）的預約相比平日多出1/3，全公司需總動員上班，

政府突然公布收緊防疫措施，亦勾起美容院業界對於去年停業的恐懼。負責人指，業界於農曆新年旺季前會購買新儀器，「貨就訂晒，機就訂晒，我哋就繼續交租，但唔可以營業。」而租金達6位數，業主卻不願減租，期望政府起碼能提供租金支援。



距離美容院禁止營業不足半日，NU DERMA美容院負責人陳雪茹表示，昨日政府宣布最新防疫措施後，引來顧客巨大的迴響。因此今日不斷接到顧客改期的查詢，預約亦相比平日多1/3，因此已提早1小時營業，視乎情況或延長營業時間，並安排休息的員工上班。她粗略計算，停業14日將導致每間分店損失40至50萬元。

負責人感忐忑不安︰唔知14日之後仲會唔會復工

談到現時的心情，陳雪茹坦言︰「我都真係叫做驚魂未定，因為完全冇諗過呢樣嘢。」她指，美容院一直跟隨政府要求，最近亦在等待政府宣布疫苗氣泡，向顧客查詢是否已接種疫苗，「完全冇諗過停工呢樣嘢。」

政府突然公布要停業，亦勾起陳雪茹去年初的回憶，「舊年新年既恐懼出晒嚟，因為舊年新年經歷緊停業，諗住今年可以過一個開開心心嘅新年，冇諗過停工。」 她自言作為負責人，需考慮接下來需如何交租，亦擔心員工如何渡過新年。「如果你話關於嚟緊點安排，我心裡面未有安排點樣去做。因為自己仲好忐忑，嚟緊我應該點行呢？」她更憂慮︰「唔知14日之後仲會唔會復工呢？」

NU DERMA美容院負責人陳雪茹粗略計算，停業14日將導致每間分店損失40至50萬元。（張浩維攝）

逾萬元「辦年貨」買儀器準備新年旺季 惟不能營業

談到損失，陳雪茹透露，業界普遍於農曆新年旺季前「辦年貨」，視乎分店數量，甚至花逾10萬元大量購買新儀器及產品。但現時無法退貨，因供應商亦存在困難，在物流運輸不穩定下難以退回外國。「貨就訂晒，機就訂晒，我哋就繼續交租，但唔可以營業。」

陳雪茹又指，由去年2月8日復業至今，雖然社會曾經歷「清零」，但業界一直沒有鬆懈，美容師亦「全副武裝」，猶如醫護人員替顧客做美容。業界亦改用一次性用品，包括拖鞋、床單、浴帽、醫生袍、手套等，所需的資金亦不少。「零個案時候，我哋都未鬆懈過，因為大家好齊心所以冇爆發個案。」

租金6位數業主不減租 冀政府推第5輪抗疫基金

新冠疫情已持續兩年，更導致不同行業爆發結業潮。陳雪茹坦言，今年迎接的挑戰將會更艱難。她解釋，之前停業是依靠疫情前儲備的子彈營運，「今年去到收支平衡嘅時候， 跟住又再嚟過。今年呢波對我哋嚟講應該係打擊更大。」除此以外，去年停業期間，不少具經驗的美容從業員堅持不住轉行，因此當復業時人手短缺，營運上會更辛苦。

陳雪茹希望政府推出第5輪防疫抗疫基金，以及再推保就業計劃。她指，租金佔其營運成本最高，而業主亦不願減租，其中一間分店的租金高達6位數字，因此她認為政府起碼需提供租金的支援。

顧客李婆婆怒斥政府，「為咗國泰嗰幾個人，搞到要我哋市民嚟埋單，唔啱㗎嘛！自己唔整好啲先，唔監管佢哋先，有咩理由？」

顧客怒斥政府關美容院︰為咗國泰幾個人搞到市民埋單

每月美容2至3次的李婆婆表示，慶幸預約的日子碰巧為停業前一日。她極度不滿政府的新措施，認為做美容不一定為了貪靚，而是貪舒服，「連畀佢哋享受一陣都唔得！」

李婆婆亦透露，過去曾光顧的按摩店已倒閉，當時還剩下約千元的套票還未使用，「當揼落咸水海啦，冇辦法。當自己飲茶食野食咗佢。」 她斥政府，「為咗國泰嗰幾個人，搞到要我哋市民嚟埋單，唔啱㗎嘛！自己唔整好啲先，唔監管佢哋先，有咩理由？」