廢紙回收價跌穿每公斤$1　業界指內地曾停收滯港　月中或再現跌價

近日廢紙回收價稍有回落，有街角回收店標價由每公斤1.3元跌至9毫，有街坊憂心紙價再現「插水式」下瀉。有廢紙出口商透露，上月底廢紙因無法進口內地而滯港，昨（5日）起內地紙廠重新接收，但回收價跌近兩成至每公噸1,500元，又擔心農曆新年將近，船公司在月中再停運，滯留問題再現，屆時勉強回收也要覓地暫存，回收價或再跌。



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廢紙回收承辦商之一的「劉財記紙業」董事長劉耀成表示，去年12月中內地紙廠停收本港廢紙，並預告新一年紙價會下跌，個別回收商接收廢紙後，也要在新界租用貨倉暫存，截至昨日，內地紙廠才重新接收，但回收價由每公噸1,800元跌至1,500元，他亦以該價格水平向前線回收，料再向拾荒者回收，每公斤應仍有1至1.1元。

料農曆新年前再滯港或跌價

劉說，農曆新年將至，船公司或如去年般宣布停運，料最快月中再現本港廢紙滯留問題，加上暫存場地有限，估計紙價很大機會再跌，但跌幅「溫和」，最多下跌一成。由於承辦商與內地紙廠每月續約，回收紙價按當月紙價調整，他估計農曆·新年後價格有望回升。

環保署在2020年9月起推行全港廢紙收集及回收服務計劃，承辦商需以不低於指定價格向前線收集者回收廢紙。劉耀成指補貼至少維持至今年7月，故廢紙回收價絕不會「插水式」大跌至最低位時每公斤2毫，但未知補貼會否延長，如政府收回，屆時亦要考慮出口東南亞，紙價勢必再跌。

劉耀成表示，上月底廢紙因無法進口內地而滯港，昨起內地紙廠重新接收，但回收價跌近兩成至每公噸1,500元。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

網購紙盒多貼標籤 清理費時寧不執

此外，本港去年廢紙棄置量微跌，回收率跌至32%再創新低。劉耀成說，疫情下港人消費大減，棄置紙皮也下跌，即使網購量大增，但多為體積小的紙箱，上面也貼有不少膠紙、標籤，因清理費時，前線拾荒者也不願執，變相回收量也下跌。