戲院明起停業　商會稱失農曆新年檔期或損近2億　冀14天後可復業

本港疫情急劇反彈，Omicron變種病毒殺入社區。政府規定明日（7日）起，戲院等表列處所須關閉14天。

香港戲院商會表示，自前年疫情爆發開始，戲院已三度停業，合共達5個多月，而多間戲院包括UA院線已倒閉，故對明日要再度停業感到非常無助及沮喪，若失去農曆年檔期，將會損失近2億元收入。

商會希望，政府在14天停業令後可讓戲院立即復業，並在停業期間提供適切援助，又懇請業主可給予合理的租金豁免，或與戲院協商解決辦法。



香港戲院商會希望，在14天停業令後，政府可讓戲院立即復業。（資料圖片）

全年生意比疫情前少近5成

香港戲院商會表示，明白疫情防抗是最迫切的工作，但疫情對戲院打擊嚴重，除了停業期間「零收入」外，入座率等亦受限，故2021年全年票房比2019年下跌近4成，加上院內嚴禁飲食，小食部近乎沒有收入，故戲院全年生意比疫情前至少少近5成。

商會又指，每年農曆新年是傳統旺季，若失去農曆年檔期，將會損失近2億元收入，而戲院停業後均會擾亂電影的上映時間，電影公司要約3至6個月時間處理，故戲院生意難以在短時間內回復。

他們希望，政府在14天停業令後可讓戲院立即復業，加上業界要面對高昂租金及營運資金壓力，故希望政府在停業時提供適切援助。

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