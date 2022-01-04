涉夥同女兒偽造出勤紀錄誤導社署　殘疾院舍前主管遭廉署起訴

上水殘疾人士院舍「東方復康中心」前主管涉嫌在2019年4至8月偽造4個月出勤紀錄，出勤紀錄中有6個當值日被揭其實不在港，以誤導社署院舍符合法定及合約人手要求，今日（4日）被廉署落案起訴1項串謀偽造文件及3項偽造罪。70歲被告將於周四（6日）在粉嶺裁判法院答辯，暫時獲准保釋候訊。



為東方復康前主管文達（70歲）涉嫌偽造出勤紀錄，以誤導社署該院舍符合法定及合約人手要求，今日被廉署落案起訴4項控罪。（資料圖片）

被告為東方復康前主管文達，他涉嫌偽造出勤紀錄，以誤導社署該院舍符合法定及合約人手要求，今日被廉署落案起訴4項控罪，包括1項串謀偽造文件和3項偽造罪。

廉署指，2019年4月至8月，位於上水的東方復康是一所「中度照顧級別」殘疾人士院舍，領有社署發出的有效牌照，由鉅利企業有限公司經營，社署以買位形式委託東方復康提供27個宿位。

東方復康中心位於古洞河上鄉。（Google Map截圖）

東方復康須有一名每日工作8小時主管 否則違反《殘疾人士院舍規例》

根據法定和合約要求，東方復康須提供充足人手，包括一名每日工作8小時的主管，社署在巡查院舍時，會檢查其員工出勤記錄，以監察及評估東方復康有否合乎法定及合約要求，及考慮應否延續其買位合約，若殘疾人士院舍未能符合法定要求，即屬違反《殘疾人士院舍規例》。

男被告涉與任職福利工作員女兒串謀製造虛假出勤紀錄 實情有6個當值日不在港

惟當時身兼鉅利股東的男被告，與在該院任職福利工作員的女兒，涉嫌串謀製造一份有關他2019年4月的虛假出勤紀錄，意圖藉使用該出勤紀錄而誘使社署接受它為真文書。他其後涉嫌以同一手法，偽造另外3份、於同年6至8月的虛假出勤紀錄，惟文件中其中6個當值日，被告並不在港。