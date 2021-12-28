廉署起訴2名餐廳前經理　涉替缺勤下屬打卡偽稱出勤　騙4.5萬人工

廉政公署今日（28日）落案起訴兩名囍運燒臘餐廳小廚(囍運)前經理，控告他們涉嫌偽造四名兼職侍應的值勤紀錄，串謀詐騙該食肆共逾4.5萬元。



廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴兩名囍運燒臘餐廳小廚前經理。（資料圖片）

涉案兩人為囍運燒臘餐廳小廚前經理 暫准保釋周四答辯

涉案人士包括41歲囍運前經理楊泳鴻，以及63歲囍運前副經理林偉雄，二人負責囍運的日常營運，包括聘請兼職侍應及編排他們的每月值勤表。他們同被控四項串謀詐騙罪名，違反普通法，已獲廉署准予保釋，以待周四（30日）在九龍城裁判法院答辯。

案發時囍運由栢譽投資有限公司(栢譽)經營，囍運兼職侍應須以其值勤記錄卡在卡鐘機上記錄上下班時間（俗稱「打卡」)。楊泳鴻每月底須收集兼職侍應的值勤記錄卡，並交予栢譽計算薪金。

為兼職侍應「打卡」偽造出勤記錄

控罪指楊泳鴻及林偉雄涉嫌於2020年4月1日至8月31日期間，一同串謀詐騙栢譽，即不誠實地偽稱四名兼職侍應的值勤記錄準確反映其出勤時數，從而導致栢譽根據該些值勤記錄計算和發放款項。廉署調查顯示，楊泳鴻及林偉雄涉嫌在上述四名兼職侍應沒有上班的日子，用該些兼職侍應的值勤記錄卡「打卡」偽稱他們出勤，共騙取栢譽逾4.5萬元。