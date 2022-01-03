廉署首辦中學生訓練營　30學生模擬跟蹤搜證　培養誠信廉潔價值觀

廉政公署首個為中學生籌辦的訓練營「iPLUS - iTeen領袖訓練營」日前結束，30多位中學生有機會模擬執法體驗，扮演廉署調查人員進行跟蹤，搜查寓所或車輛，以找出證據。學生亦參觀了律政中心及模擬法庭，了解法治的概念及守法的重要，期望能培育年輕一代誠信廉潔等核心價值。



學生於訓練營首天獲安排參觀廉署執行處的錄影會面室。（廉署提供圖片）

廉署一連三日的「iPLUS - iTeen領袖訓練營」在去年12月30日完結，30多位來自12間中學的「iTeen領袖」透過由執行處訓練學校及社關處設計的各項活動，親身體驗執行處的工作及了解法治的概念及守法的重要，訓練營亦與律政司合作，宣揚守護法治的重要。

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學生在訓練營的第一日了解廉署工作和香港司法制度，並參觀廉署大樓內設施。第二日於屯門廉署訓練營模擬執法體驗，例如拘捕疑犯、跟蹤及搜查行動，學生在模擬案件中扮演調查人員，被指派去進行跟蹤，亦要在涉案人士的寓所或車輛進行搜查，找出有用的證據。第三日參觀律政司的律政中心及模擬法庭，由律政司人員講解香港司法制度，律政司職能，以及其他有關法治的知識，之後再參觀前終審法院。

今次訓練營為廉署「高中iTeen領袖計劃」本學年試辦的新增培訓項目，旨在讓來自中四、五年級學生一嘗擔任執行處「調查主任」的工作，廉署期望青年領袖能做到「iPLUS」中的「integrity」（恪守誠信）、「Perseverance」（堅毅）、「Law abidingness」（認同法治重要性）、「Uncompromising self-values」（正面價值觀）及「Smart」（解難能力）。