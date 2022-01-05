護理學課程近年炙手可熱，報讀的人數不少，競爭激烈。不時會有朋友問到公立醫院的護士架構及職級等問題。

說一說歷史，80年代醫院管理局尚未成立之前，公立醫院的護士架構原來十分簡單，分為登記護士、註冊護士、護士長、高級護士長，醫院內護士之首便是總護士長。當年，最後能夠升職至高級護士長，會是很少數的人。

撰文：醫院管理局總護理行政經理 潘恩榮



90年代初，醫管局成立並推行新管理思維(New Management Initiatives)，架構內始出現病房經理、部門運作經理及護理總經理等職級。隨著護理專業的不斷發展，護士愈來愈專業已是不爭事實。及後傳統護士長(Nursing Officer)的職銜亦由資深護師(Advanced Practice Nurse)取代，標誌著臻階護理專業之重要性。

隨著護理專業的不斷發展，護士愈見專業。(醫管局提供圖片)

2008年醫管局設立顧問護師(Nurse Consultant)職級，積極培養臨床護理方面之專家以配合服務發展大勢。受過專科培訓的護士會以最新的臨床護理知識，照顧病人需要。逐漸地，護士架構基本分作兩個發展方向，一邊是管理方面，包括病房經理及部門運作經理，而另一邊則是臨床方面，例如顧問護師。

我們很清楚臨床治療的知識演進，是不會停下來，護士同事學習的步伐，也必須緊緊跟著。去年亦見護士管理局推出「專科護士自願認可計劃」以圖為專科註冊及護士專業發展奠下基礎。針對這個情況，公立醫院最近特地強化護士晉升架構，加設副顧問護師(Associate Nurse Consultant)職級，讓希望於臨床護理方面發展的護士們多一個選擇，增加向上流動的機會。在配合護理專業發展所需外，同時可以為公共醫療服務預備充足之人材，亦希望對挽留人手有幫助。

受過專科培訓的護士會以專業的臨床護理知識，照顧病人需要。

未來公立醫院護理服務仍然面對不少挑戰，作為管理層，有責任帶領同事一一克服這些挑戰，亦攜手締造光明前景，我以這篇文章與同事共勉之。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

