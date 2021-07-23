中醫院｜擬辦中醫護士一年銜接課程　政府冀邀內地專才推動科研

將軍澳百勝角中醫院將成為本港首間中醫臨床試驗及科研中心，亦是三所大學中醫學生的培育之地。香港浸會大學協理副校長（中醫藥發展） 卞兆祥受訪時說，本地和內地實習各有千秋，希望可相輔相成，各佔學生實習時間的一半。

中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟說，本港有足夠中醫師人手，惟專才的闊度和深度不足，遂冀邀請內地專才來港，為個別專科或專病帶來突破性發展，並開發科研項目。他亦寄望中醫業界藉這數年時間，探討中醫專科培訓架構。至於護士方面，政府擬邀請護理院校，辦中醫護理銜接課程，料以一年兼職課堂形式面世。



香港浸會大學協理副校長（中醫藥發展） 卞兆祥明言，中醫院會平衡地服務港大、中大和浸大的中醫教學需要，希望每名中醫學生有一半時間在中醫院實習，另一半時間於內地實習，相輔相成。

中醫實習有兩個階段，第一個係第三年課程的三個月，第二個是第六年整年，後者通常於病房實習。卞兆祥表示，廣州、上海等城市的中醫院，每日門診病人數目過萬，病人群組和病種非常豐富，相信遠超本港中醫院，有助臨床培訓。

不過，不同地方因應天氣和市民飲食習慣等，會產生獨有的病種。卞舉例說，「好多地方都有濕疹，但香港嘅濕疹個病呢，臨床特點是𢲷（抓）完之後，唧水情況多過北方好多，北方多數都是比較乾。」而本港的中醫註冊系統和住院環境亦與內地有所不同，需要讓學生熟習。

另外，政府亦會向中醫院撥資源，設立資助培訓職位，為執業中醫師提供初階及進階培訓，促進社區人才發展。

卞兆祥（左）明言，中醫院會平衡地服務港大、中大和浸大的中醫教學需要，希望每名中醫學生有一半時間在中醫院實習，另一半時間於內地實習。（張浩維攝）

中醫院將成為本港首個中醫臨床試驗及科研中心，開幕五年內會啟用400張病床。卞兆祥期望好好運用病人群組，將來在中醫院作特別專題的臨床科研，為新的中成藥進行第一期和第二期臨床測試，研究新的治療方案成效。

另一方面，他亦希望擴闊現有中成藥的治療效果，「例如一款中成藥係治三種病，做咗新科研後，知道可以醫更多病，可以擴展到中成藥應用。」他的目標是在中醫院開拓中醫為主的新服務，繼而擴展到社區的中醫師。

除此之外，卞兆祥亦醉心研究中醫基礎理論，「火氣到底係啲咩呢，今日發左一個脾氣，係咪真係火呢？係咪真係燥呢？係咪可以量化佢呢？未發之前可否預防呢？」他期望將老生常談的中醫醫理，投放到中醫院作臨床研究。

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醫護人手方面，中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟稱，中醫院需在五年內，招募120至160名全職中醫師、20至25名全職專科西醫，以及160至200名護士，期望人手以本地醫護為主，本港市場有1萬名註冊中醫師，當中約8,000人正在執業；而本港三間大學每年誕生200名中醫畢業生，還未計算赴內地讀書的新力軍。

張偉麟認為本港有足夠中醫師，但本地中醫專才的闊度和深度不足。中醫院將設立內科、外科、婦科、兒科、骨傷及針灸專科，惟目前本港制度以全科醫師形式註冊，中醫師僅可以在名稱後註明內科、針灸或骨傷，而其餘三科似乎未有特別專才。因此，他希望邀請內地專才來港，以兼職或臨時註冊形式，為個別專科或專病帶來突破性發展，並開發及培訓科研項目，帶動本港中醫藥發展。

他亦寄望中醫業界藉這數年時間，探討中醫專科培訓架構，包括發展範圍、培訓要求及資歷要求等，在此議題取得共識。

張偉麟（右）稱本港有足夠中醫師，但認為本地中醫專才的闊度和深度不足。（張浩維攝）

至於護士方面，目前本港的培訓只得一種，課程以西醫為主。張偉麟指，現有課程涵蓋的的中醫基礎知識，不足以讓護士在中醫院實際操作。有見及此，食衞局中醫藥發展基金已資助個別機構，設計中醫護理銜接課程內容，包括中醫理念、中醫語言、治療手段、病人評估等。當局及後會邀請護理院校辦此銜接課程，料以一年兼職課程形式面世。

他相信，中醫院會要求登記或註冊護士，在入職前已接受一定中醫護理訓練，否則需在入職後進修中醫護理課程。