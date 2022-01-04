Omicron｜袁國勇解望月樓傳播成因　風大但換氣不均　空少坐中間

又一城望月樓傳播群組累計已7人染疫。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（4日）到望月樓視察後見記者。他出示望月樓座位表講解，指確診機組人員與爸爸用膳時已頭痛，但坐在餐廳中間位（A2枱），而餐廳內即使風大，但不同地方換氣量不均勻，加上屏障間有空隙，又因樓底高，空氣清新機未必能淨化較低位置空氣，令病毒停留在角落位，有機會傳播。

袁國勇形容，餐廳防疫措施及設備其實已「做得好足」，同場206人中暫時僅6人確診，受感染率低於3%，遠低於早前尖沙咀食肆的逾三成。



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空氣傳播可能性較高

袁國勇說，望月樓設有14個空氣清新機，且有分區「執枱專員」共四名，廚房清潔、衞生情況及換氣量都合規格，雖不排除可能侍應會到其他區服務客人，將翻查閉路電視留意有否此情況，但初步相信經共用餐牌、水壺傳播機會較細，反而空氣傳播可能性較高。

望月樓內風大但換氣量不均勻

袁國勇今日(4日)與機電工程署、食環人員及防護中心人員到場進行煙霧測試後表示，餐廳不同位置都風大，但不同地方換氣量不均勻，幾乎全店的風都經廚房方向走，致空氣流動不足，加上確診機組人員（12611個案）當時與爸爸（12637個案）坐在餐廳門口、屬中間位的A2枱，長約一小時40分鐘，病毒不停在餐廳內被帶動，加上屏障間有空隙，病毒可經空隙流入VIP房並停留，或因此令角落位及VIP房間角落位食客受感染。

新增確診者為13歲女童，與媽媽（12673個案）坐95號枱，同住馬鞍山雅典居第6座。至於同一群組，早前已確診的搭棚工人（12654個案）及其妻子（12708個案）則坐在93號枱，住屯門屯子圍。餘下的66歲退休婦人（12747個案）則坐在101號枱，住大圍恒峰花園第2座。

袁國勇說，又一城望月樓措施做足，但煙霧測試可見，或因樓底太高、空氣清新機未能淨化近地面空氣；加上屏障間有空隙，以及不同地方換氣量不均勻，而機組坐在餐廳中間位置長達一小時40分鐘，令病毒在餐廳內流動，停在角落位。（鄭子峰攝）

樓底高、空氣清新機未必淨化到低位置空氣

他說，望月樓的空氣清新機使用UV原理，但食肆樓底高達4.1米，而空氣清新機位置是大約3.5米，可能是只能淨化「上面空氣」，而食客間、較低位置的空氣則未經淨化，故已建議加設座地空氣清新機，減少「死角位」。

袁國勇重申，餐廳已「做得好足」，令全場同時間約206人，暫6人受感染，受感染率低於3%，遠低於早前尖咀食肆群組的逾三成。他再次呼籲不適市民勿外出用膳，應盡快求醫檢測；另未打針的市民要盡快接種新冠疫苗。

被問到是如何找回餘下的六名食客，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，六人涉及兩枱食客，其中一枱三人現金付款，今早自行致電熱線；另一枱則由市民提供資料聯絡到客人，所有人均有進行強制檢測，均呈陰性，但亦會盡快送他們到竹篙灣檢疫中心。

▼又一城「鳥十」與同集團「望月樓」內部相通▼

