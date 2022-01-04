又一城食肆望月樓Omicron群組愈滾愈大，至今有六宗個案確診，今日（4日）再增一宗初步陽性，為早前確診、居住雅典居家庭主婦的13歲女兒，他都是望月樓食客，好大可能亦帶有Omicron。

政府專家顧問袁國勇下午到場視察後表示，望月居座位分佈勻稱，空氣流量足夠但不均勻，強調200多名食客只有6人受感染，比例屬低。至於相通的日式餐廳鳥十，袁國勇指送風主要去了鳥十，相信出事機會細，但同時已囑咐當局留意鳥十情況。他又評估「社區爆發嘅機會好大」，呼籲市民如有不適勿外出用膳，更形容：「現在是第五波前奏。」



初確診女童為確診家庭主婦女兒 住馬鞍山雅典居

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，望月樓群組其中一宗個案、居住雅典居的50歲家庭主婦（個案12673），其13歲女兒今日檢測呈初步陽性，二人於12月31日被送入檢疫中心，母親於1日檢測呈陽性，女兒於1月3日出現病徵，在醫院檢測呈初步陽性。早前失聯的2檯共6名食客，今日已亦成功聯絡，會盡快送入檢疫中心，昨天新送入檢疫中心的食客檢測結果需稍候。

▼望月樓群組增至7人 袁國勇1月4日到場視察▼



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空少及其父在餐廳逗留1小時40分鐘

袁國勇視察望月樓後，指餐廳座位分佈勻稱，檢視確診食客座位表，差不多全部都在角落位置，其中坐近門口的傳播源頭、即空少及其父，在餐廳逗留了1小時40分鐘。經空氣煙霧測試後，發現死角位空氣流動不足，貴賓室屏障之間有隙縫入風。至於會否是侍應斟茶過程沾染到病毒，據餐廳說法，該確診四檯食客，分別由四位不同侍應服務，會否實際上有交換服務會翻查閉路電視。

袁國勇籲如有不適勿外出用膳

至於如何減低空氣傳播，袁國勇呼籲所有市民如有不適勿外出用膳，正如該名空少事前已出現頭痛病徵，又在該餐廳逗留長時間。他指，已要求食肆改善空氣流量均勻平衡，由於樓底高4.1米，之前將空氣清新機放3.5米，或只能將房內上層空氣淨化，現已加設座地的空氣清新機。

▼去年12.30望月樓暫停營業 衞生防護中心人員到場採樣▼



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袁國勇：社區爆發機會好大

袁國勇評價，該餐廳的措施「已經係唔錯」，無共用服務員，有200多人光顧，只有6人受感染，較對上一次在尖沙咀食肆爆疫受感染率有逾30%，證明望月樓措施做得足。至於相通的日式餐廳鳥十，袁國勇指送風主要主要送風去了鳥十，「相信出事機會係細。」但已囑咐當局留意鳥十情況：「社區爆發嘅機會好大。」

Omicron傳播力高 望月樓個案暫屬1傳6 病毒入社區機會不小

他指，Omicron傳播力高，雖然望月樓所有病例都是1傳6，但食客在不同地區居住，加上機組人員早前曾獲豁免，已將病毒帶入社區的機會不小，「現在是第五波的前奏。」

﻿▼又一城「望月樓」與同集團「鳥十」內部相通▼

