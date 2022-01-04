三跑工頭向工人收非法回佣　官斥涉工人血汗錢屬嚴重　囚2月

三跑工程去年初被揭發有建築分判商「工頭」，涉向工人索取及收受非法回佣。廉政公署早前落案起訴6人，包括4名工頭及2名工人。繼早前三人認罪後，今（4日）再多一名37歲工頭在西九龍裁判法院，承認兩項代理人索取利益罪名，及一項串謀使代理人接受利益罪，署理總裁判官羅德泉指被告有計劃地選擇工人犯案，涉及工人的「血汗錢」，案情嚴重，終判囚2個月。另一名被控串謀使代理人接受利益罪52歲工頭今則獲控方不提證供起訴。



37歲被告何純貴，承認兩項代理人索取利益罪名，以及一項串謀使代理人接受利益罪名。

工人相信若不付回佣或會遭解僱

案情指，何在案發時是德鑄工程有限公司(德鑄)時任「工頭」，於2020年12月底，連續兩日先後向其小組一名建築工人索取非法回佣，分別為每個工作天100元及每月1000元。雖然該工人最終沒有向何支付回佣，但他相信何確實有權解僱他。何另向其小組另一名建築工人索取非法回佣，並在對方放長假後，於2021年初收取2000元。該建築工人相信若不向何支付回佣，會遭解僱或暫停工作。

有計劃犯案非一時衝動

署理總裁判官羅德泉判刑時指，何有目標地選擇向部份工人索賄，屬有計劃地犯案，非出於一時貪念，且案件涉及工人的「血汗錢」，案情嚴重。最後決定每項控罪均以3個月作為量刑起點，考慮到何認罪而酌情扣減一個月，所有刑期同期執行，總刑期為監禁兩個月。

另一名52歲工頭顏綸鋒，早前疑因協助何收取非法回佣，雖沒有個人得益，同被控上述一項串謀罪名，今獲控方不提證供起訴該控罪。

案件編號：WKCC4298/ 2021