廉署控6名機場三跑工頭及工人　涉收非法回佣共7萬元　下周一提堂

三跑工程今年初被揭發有建築分判商「工頭」，涉向工人索取及收受非法回佣。廉政公署今（21日）落案起訴6人，包括4名工頭及兩名工人，共13項罪名。6人涉嫌向11名建築工人收非法回佣共約7萬元，作為協助他們獲三跑地盤分判商德鑄僱用的誘因或報酬。



廉署今日落案起訴當中6人，包括4名工頭及兩名工人，分3宗案件共13項罪名，即2項代理人索取利益及4項代理人接受利益，以及7項串謀使代理人接受利益。

首宗案件發生在2020年7月至2021年1月期間，三跑工程分判商「德鑄」工頭鄧浩然（42歲）涉嫌從其小組的二人，接受回佣共38,000元，之後又於另外兩名工人接受回佣共1,400元，被控4項罪名。

▼2月9日，三跑工人輪候上船開工情況▼



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第二宗案件則在2020年10月在2021年3月，何純貴（37歲）及顏綸鋒（52歲）同為工頭，他們涉從其小組一名建築工人串謀，令何純貴接受非法回佣2,000元，而何又向另一工人索取每日100元及每月1,000元。何與顏被控3項罪名。

第三宗案件則在2021年1月至5月，工頭許桂鍛（38歲）涉從一名工人收共約一萬元回佣，並再與兩名工人羅振益（37歲）及林偉武（51歲），令許從4名工人接受共17,000元回佣。

廉署籲建築工人舉報索非法回佣行為

廉署表示，會繼續留意業內情況，需要時會採取適當執法行動，並提醒建築工人，如有人向他們索取非法回佣，應立即向廉署舉報。

《蘋果日報》於今年初曾報道，機場三跑分判商德鑄工程，多名工人被管工要求，每日要上繳50至500元不等的費用「保飯碗」，紮鐵、水電、釘板都無可倖免，若拒絕會被解僱。工人更指控涉事管工透過「報大」工人薪金，再要求工人每月支薪後回佣。廉署在報道刊出翌日，證實拘捕8名分判商「工頭」。