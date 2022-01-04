六合彩新年金多寶｜8000萬頭獎今攪珠　市民：中咗返內地安享晚年

2022首個超級橫財機會明日（4日）來到，晚上9時30分攪珠的六合彩新年金多寶，估計頭獎10元一注中可得8,000萬元，截至今午3時，今期新年金多寶投注額已逾6,500萬元。

荃灣荃錦中心投注站為其中一個「幸運投注站」，多次現高金額的中彩人士，下午時間乍現人龍，市民大多等待10分鐘便完成交易。一如以往，不少碰運氣的市民希望可完成置業夢，亦有市民曾幻想過可購買遊艇，更到西貢了解市況，現時則想快點通關：「香港收租返大陸住。」



2022首個超級橫財機會明日（4日）來到，晚上9時30分攪珠的六合彩新年金多寶，估計頭獎10元一注中可得8,000萬元。（梁煥敏攝）

荃錦中心「幸運投注站」現人龍 馬會稱周二金多寶攪珠旺「翻冧」號碼

今期攪珠今晚（4日）9時15分截止售票，馬會指，回顧近6次同樣也是周二舉行的金多寶攪珠，都會攪出上一次周二攪珠金多寶的一個甚至兩個相同號碼，想一碰運氣的市民可多加留意。荃灣荃錦中心投注站為其中一個「幸運投注站」，多次誕生高金額中彩幸運兒，該投注站今午現小人龍，但大多等待10分鐘便完成投注。

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買近100元彩券碰運氣 市民熊先生：期望香港買樓收租返內地生活安享晚年

熊先生以往會買近100元的六合彩彩券，他說自己一向的心水的號碼是7、9號希望總有一日會中彩。他說，曾幻想中彩後買一部遊艇，但遊艇近年價值不停上漲，只好放棄：「我曾經去海邊望下，又去西貢匡湖居去睇下遊艇，前平平地2000萬買到，而家8000萬養唔起啦，買樓住下好了。」兩年來難以外遊，熊生亦顯得心急，他多次說：「我想快通關，返去行下，中咗香港收租返內地住。」又期望買樓收租可回內地生活「安享晚年」。

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中六合彩先買樓 再全家赴韓國食韓國餐：要隔離都實夠錢

另外，阿魚趁午飯時間到馬會購買彩券，她笑說荃灣的荃錦投注站為出名的「幸運投注站」因此午飯前先到來一碰運氣。「好肚餓，中六合彩我要食好多野！買起餐廳去食野。」她說，跟不少港人一樣，中六合彩先要買樓，擁有安樂窩，以及一次一次與家人共進「大餐」，「我好想食韓國餐，中咗六合彩全家去韓國食都得，（去旅行要隔離嘛？）夠錢去埋隔離…」