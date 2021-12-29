六合彩8000萬頭獎｜新年金多寶下周二攪珠　馬會貼「生死」熱門

2022年首個超級橫財機會下周二（1月4日）晚出現。馬會今日（29日）公布，因新冠肺炎疫情而停辦的新年金多寶，下周二復辦，估計頭獎10元一注獨中可得8,000萬元，彩票明晚（30日）開始發售。



馬會表示，在近10次的金多寶攪珠中，「43」號被攪出次數最多，共攪出過5次；而「34」則被攪出過4次，這兩個號碼可稱為金多寶幸運號碼，同時集「生」、「死」諧音。



六合彩新年金多寶下周二攪珠，頭獎一注獨中可得8000萬元。（資料圖片／鄭子峰攝）

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馬會表示，在最近4次金多寶攪珠產生的6位幸運兒當中，便有4位以複式獎券獲中頭獎，包括兩位買7個號碼複式自選獎券、一位7個號碼複式運財獎券、一位8個號碼複式運財獎券；餘下除了一人買3膽6腳自選獎券，在8月1日的暑期金多寶，有幸運兒以6個號碼單式運財獎券中頭獎，一注得33,424,220元，該次另有一張7個號碼複式自選獎券中獎，由於每注只投注5元，僅半注中，獲得頭獎獎金減半。

馬會表示，如有8個心水號碼，可選擇購買8個號碼複式獎券，包含合共28個投注組合，即需280元。若其中6個所選號碼被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎；如以每注5元「部份注項單位」購票，將獲公布每注獎金二分之一的金額。

新年金多寶獎券將於明晚（30日）舉行的攪珠完成後開始發售，截止售票時間為攪珠日（1月4日）晚上9時15分。

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼

