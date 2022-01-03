六合彩新年金多寶｜8000萬頭獎周二開彩　上次周二金多寶藏玄機

2022首個超級橫財機會明日（4日）來到，晚上9時30分攪珠的六合彩新年金多寶，估計頭獎10元一注中可得8,000萬元，截至今午3時，今期新年金多寶投注額已逾6,500萬元。

今期攪珠明晚9時15分截止售票，馬會指，回顧近6次同樣也是周二舉行的金多寶攪珠，都會攪出上一次周二攪珠金多寶的一個甚至兩個相同號碼，而上次周二攪珠金多寶是去年10月26日萬聖節金多寶，當時攪出9、14、23、28、34、48及特別號碼36號，大家可以參考箇中玄機。



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今年新年金多寶將於星期二舉行，馬會回顧最近同樣也是周二舉行的金多寶攪珠發現無獨有偶，都會攪出上一次周二攪珠金多寶的一個、甚至兩個相同的號碼。 例如上次、去年10月26日萬聖節金多寶，攪出9、14、23、28、34、48及特別號碼36號，當中的14號，就曾於再上一次周二攪珠金多寶、即去年9月21日的中秋金多寶出現。

去年暑期金多寶 有人單式獎券中頭獎

馬會早前亦表示，在最近4次金多寶攪珠產生的6位幸運兒當中，有4位以複式獎券中頭獎，包括兩位買7個號碼複式自選獎券、一位7個號碼複式運財獎券及一位8個號碼複式運財獎券，餘下除了一人買3膽6腳自選獎券，而在8月1日的暑期金多寶，有幸運兒以6個號碼單式運財獎券中頭獎，一注得33,424,220元，該次另有一張7個號碼複式自選獎券中獎，由於每注只投注5元，僅半注中，獲得頭獎獎金減半。