的士荒｜泰加退保車主兼司機憂心　盼政府出手：一家大細靠我食飯

的士保險龍頭「泰加保險」近日去信業界指將於7日後「退保」，預計終止四分三的的士保單，如未能找到其他公司接手保單，預計過萬架的士將因沒有保險而不能接客。

有車主對於突然斷保感到擔心，指家庭將失去收入來源，更指過萬的士不能工作等同於行業癱瘓，除對司機外對民生亦構成影響；亦有租車行的士的司機不感到擔心，指相信車行、保險公司及政府會「傾掂數」。



泰加近日向車主表示，會在7日通知期後退保，預計影響四分三的士保單。車主兼司機張先生於三個月前向泰加投保，原定明年八月才到期，突然收到消息只剩下七日，感到十分無奈；又提到過程當中保險公司從未有通知他本人，僅從工會及新聞得知消息，感到十分擔心。

的哥憂整個業界將癱瘓：冇保險點行車

張先生又提到，事件對行業影響極大，「冇保險點行車」，整個的士業界將會癱瘓，對民生亦會構成影響。又提到現時情況是大家一直有保險，是保險公司單方面斷保，駕駛的士更是張先生一家的主要收入，「一家大細靠我食飯」，希望政府會出手，以免司機「冇工開」。

謝先生深信車行會將問題解決，並不擔心會因此不能工作。（馬煒傑攝）

有司機深信各方可「傾掂數」

在的士行租車的翁先生則不感到特別擔心，「泰加唔做第二間做」，指是一門生意，「有錢賺嘅佢唔做，點都有人做」，相信車行及政府會與保險公司交涉，亦不相信政府會放任的士行界癱瘓，「萬八架的士，大家唔好開囉」。

謝先生亦是向車行租車的司機，他表示一直未有留意相關消息，深信車行會將問題解決，並不擔心會因此不能工作。