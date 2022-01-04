的士荒｜4間保險公司願暫時接手泰加保單30日　再與車主商討方案

的士保險業界龍頭「泰加保險」早前拒絕承接的士保險新單，近日再去信業界指，指明會在7日通知期後「退保」。保監局表示，有保險公司同意向受影響的投保車主，提供30日的按保方案，確保的士不會因為保單被取消，因而突然未能符合法例行車。

據了解，有數間保險公司願意暫時接手有關保單，期間會與車主商討日後安排，即至少在未來一個月，相關的士仍有保險證明行車。有的士業界人士表示，有4間保險公司可臨時承保，包括中銀集團保險、中國太平洋保險、中國太平保險，以及招商永隆保險，不過由於涉及過萬輛的士，擔心市場未必能及時處理及承受。



的士車行車主協會永遠會長鄭克和今早（4日）於電台節目表示，泰加正陸續向業界發信交代退保事宜，預料最終全港有過萬的士的保險，將會在一星期內失效，其車行亦有部分的士明日起已因無保險，不符合法例要求在路上行駛，批評泰加並無提供替代方案。

保監局：已聯繫香港保險業聯會及其他保險公司擬定方案

保監局回覆表示，知悉有保險公司近期改變商業策略，並通知部分投保人，取消其承保的士保單及退回保費。為確保市場穩定運作和避免對的士業及巿民造成影響，保監局指，早前已聯繫香港保險業聯會及其他保險公司擬定方案，讓的士車主可以將受影響保單，轉移至其他保險公司承保。

保監局表示，有保險公司同意向受影響的投保車主，提供30日的按保方案，確保的士不會因為保單被取消。（資料圖片）

保監局續指，鑒於是次特殊情況，相關保險公司同意向受影響投保人提供30日的「按保方案」，即以臨時提供短期保險的方法，以確保的士不會因為保單被取消，而不獲保險保障。另外，保監局表示，已調整及簡化安排，容許車行為更多保險公司代理業務，以便安排的士投保。

市面上原本一共有8間保險公司承接的士業務，據了解，有保險公司會承接現時受影響的的士保單，提供30日過渡服務，期間再逐一了解個案詳情，以決定之後實際方案。

的士車行車主協會今日再向業界發通告，指收到保監局通知，有4間保險公司承保，包括中銀集團保險、中國太平洋保險（香港）、中國太平保險（香港），以及招商永隆保險。該會永遠會長吳坤成確認收到有關消息，但認為現時情況混亂，措施並不足夠，市場未必可及時處理及承受逾萬的士保單，擔心有部份的士未能得到保障，無法落地；而且泰加仍未安排退款，財政上有壓力。他認為，政府應該直接介入事件，保業界的措施現時未夠清晰。

香港的士小巴商總會理事長周國強批評，泰加保險單方面通知消取保單，形容為不負責任的行為，不過相信政府有能力解決是次問題。