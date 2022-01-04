Omicron｜染疫測量師北角理文中心上班　住所翠寧花園封區檢測

Omicron變種病毒來勢洶洶，本港今(4日)錄得一宗源頭不明初步陽性個案，患者是於北角理文商業中心13樓A室工作的42歲男測量師，是兩個多月以來，再出現本地不明個案。港府晚上7時圍封患者居住的位屯門翠寧花園第2座進行強檢，受檢人士須留在其處所並接受檢測。政府目標是在明日（5日）上午約6時30分完成行動。

衞生防護中心相信，患者很大機會感染變種病毒Omicron，社區可能出現隱形傳播鏈。



居於屯門翠寧花園2座的42歲男測量師在1月4日初步確診，大廈封區檢測。（羅君豪攝)

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病毒量甚高 沒有接種疫苗

衞生防護中心今午接獲本地源頭不明初步陽性個案，患者為42歲男測量師，與太太及女兒居住在屯門翠寧花園2座，他在北角上班，無出入高危地方包括又一城或望月樓。患者1月2日出現發燒及頭痛病徵，1月3日向私家醫生求診，同日接受深喉唾液樣本檢測，今午證實為初步陽性個案，並涉及N501Y及T478K變異病毒株。他入院後的Ct值下降至18，代表病毒量甚高，他沒有接種疫苗。

中心現時懷疑病人帶有Omicron變異病毒株，但仍須進行全基因組測序分析，以確認病人是否帶有Omicron變異病毒株。

料任職麥理倫香港有限公司

患者除返工外，曾接送女兒上學及到訪部分食肆，暫未確定感染源頭，正追查相關密切接觸者。衞生防護中心晚上進一步披露，他於北角電氣道169號理文商業中心13樓A室工作，最後上班日期為上月31日。病人沒有接種新冠疫苗。

資料顯示，上址為麥理倫香港有限公司（McLarens Hong Kong Limited）。

衞生防護中心今(4日)接獲本地源頭不明初步陽性個案，患者為42歲男測量師，港府晚上將其位於屯門翠寧花園第2座的居所，列入強制檢測範圍，並進行封區。(政府新聞處)

封區檢測料明早6時半完成：涉及變異病毒株

政府今日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上7時起限制在屯門翠寧花園第2座內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（5日）上午約6時30分完成此行動。

政府發言人表示，由於在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故作出限制與檢測宣告。

政府今晚派員在翠寧花園設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

此外，根據最新安排，與涉及懷疑Omicron變異病毒株的初步陽性檢測個案居於同一大廈的人士須在有關確診者送院治理或離開香港前最後逗留在該建築物的當天翌日起計的第2、3、4、7、12及19日進行強制檢測。