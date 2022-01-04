Omicron｜屯門梁李秀娛幼稚園有家長初步確診　停課三天全校檢測

由國泰機組人員導致的本港新冠變種病毒株Omicron疫情持續擴大，昨日（３日）更出現約40宗初步確診個案。屯門亦有幼稚園低班家長因初步確診，令該幼稚園需停課三日，並需為所有回校人士檢測，如沒有發現確診個案，料最快1月10日復課。



家長初步確診只需停課三日

順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園今（４日）發出通告，指下午三時三十分接獲上午低班學生家長初步確診新冠肺炎病毒消息，衛生署建議本校停課三天及本校學生及教職員前往檢測中心進行檢測，本校會再次加強消毒。料最快復課日期為一月十日，功課將順延，家長毋須到校領取。

🔼🔼🔼🔼早前有傳教育局向學界諮詢停課安排，其後該局澄清只屬謠言👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻Omicron｜教育局澄清停課只屬謠言 有校長預料未來一星期是關鍵👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

自行Whatsapp結果予校方

校長同時提醒家長留意是日6時新聞報導，有關疫情最新發展情況及公告，並密切留意校網。同學前往檢測中心時只須說出校名便可進行免費檢測，檢測報告需自行Whatsapp交予本校。