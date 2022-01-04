紀律部隊宿舍外被搜出藏刀　經紀管有武器罪上訴得直　減刑至18月

地產經紀在2019年8月5日有人發起「三罷」行動當日晚上，在秀茂坪紀律部隊宿舍被警員截查，並被發現他身上管有摺刀等。警方之後在其住所檢獲逾百把刀具。經紀早前被裁定管有違禁武器等4罪罪成，被判監32 個月。他不服提出上訴，高等法院法官今(4日)頒下判辭，認為原審官錯誤裁定經紀有意圖使用是當時唯一合理的推斷，裁定經紀部份上訴得直，他在家管違禁武器的罪名則維持，刑期獲減至18個月。



上訴人為蘇廣達，經審訊後被裁定管有攻擊性武器、刑事損壞和管有違禁武器等四罪成，被判囚32個月和罰款1000元。蘇就定罪和判刑提上訴，他未有就指他於警署內撕毀會面記錄文件的刑事損壞罪提出上訴。

上訴人蘇廣達原本4項罪成，4罪罪成，原被判監32 個月，上訴裁定其中兩罪得直，獲減刑至18個月。(資料圖片)

有意圖作攻擊武器非唯一合理推論

就其中一項管有攻擊性武器罪，指蘇在紀律部隊宿舍外管有摺刀和萬用匙等，法官指當時的社會氣氛，紀律部隊宿舍屬比較敏感的地方。然而，案發地點沒有示威或集會，亦沒有證據顯示蘇準備在該處做什麼。故認為原審裁判官認為蘇有意圖使用摺刀和萬用匙作攻擊性武器，並非當時情況下的唯一合理推論。李官舉例指，若蘇用該萬用匙作爆竊，用作武器不會是唯一合理的推論。

原審官未考慮對被告有利事實

至於另一項管有攻擊性武器罪，指被告在住所管有多把刀。李官指，原審裁判官未有充分考慮對蘇有利的事實，如他在家中管有涉案物品，可能是打算放售。法官因此認為就該兩項管有攻擊性武器罪均上訴得直。

若50短刀流入市面相當嚴重

惟法官同意，被告住所檢獲的50把短刀屬違禁武器，並指原審裁判官已給予合理和充分的理由。該些短刀雖非鋒利，但有一定的殺傷力。因應當時的社會環境和氣氛， 若它們流入市面，後果可以相當嚴重。法官認為該罪判處監禁18個月雖屬嚴厲，但不明顯過重。因此，法官駁回其減刑的申請。

案件編號：HCMA340/2020