Omicron｜海洋光譜號今早返抵全船強檢　船上乘客：暫時尚算平靜

變種病毒Omicron肆虐，日前確診的28歲國泰空姐（#12676）群組愈發愈大，其中9名與群組相關的密切接觸者，周日（2日）登上郵輪「海洋光譜號」參加「公海遊」，衞生防護中心已要求郵輪今日（5日）折返。

皇家加勒比國際遊輪早上發聲明指，昨日已將9名密切接觸者送往船上隔離區，他們的檢測均呈陰性，並會應衞生署要求，提早在今早9時駛回啟德郵輪碼頭，再次進接受檢測，並在周五進行第二次檢測。皇家加勒比表示，將向旅客退回25%票價；明日出發的公海遊亦要取消，旅客將獲全數退款。



政府凌晨宣布，一名43歲外籍家庭傭工初步確診，其僱主與另外8名正在「海洋光譜號」的旅客被列為密切接觸者，郵輪需提早折返，今早約8時半返抵啟德郵輪碼頭，船上乘客梁先生向《香港01》記者表示，較早前才接獲通知要提早返航，船上一切活動暫停，乘客已付款購買的活動可獲退款，暫時各人平靜，大部分人正輪候吃自助早餐，需等候約15分鐘，亦可選擇叫客房服務送餐，船上暫時未開始做檢測。

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皇家加勒比早上發聲明指，昨日（4日）傍晚接獲衞生署通知，一名社區確診者的9名緊密接觸者，正身處旗下海洋光譜號，職員已送將9人送往船上隔離區並進行檢測，檢測結果全為陰性。

▼1.4屯門翠寧花園2座封區檢測▼



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所有旅客獲退款25%

海洋光譜號今日凌晨再接獲衞生署通知，需提早於今早9時回程至啟德郵輪碼頭，由衞生署人員上船為所有旅客及船員進行檢測，並要在周五（7日）進行第二次強制檢測，皇家加勒比將向旅客退回已支付的遊輪票價的25%。

海洋光譜號原訂明日出發航班取消

該郵輛在第二次強制檢測前會暫時停駛，因此明日（6日）出發的航班將會取消，已預訂該航程的旅客將被安排全額退款，包括已支付的遊輪票價、港務稅費，及已購買的船上消費項目。