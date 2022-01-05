袁國勇：社區有更多源頭不明個案待公布　第五波疫情技術上已開始

變種病毒Omicron流入社區，並出現隱形傳播鏈，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（5日）表示，據他了解，亦有其他源頭不明個案湧現，有待政府公布，認為「技術性上可能第五波已經開始咗。」他建議政府盡快追查源頭，並為確診者做多層追蹤，才有機會可切斷傳播鏈。

對於政府將於2月24日擴大「疫苗氣泡」，他認為政府已踏出第一步，希望屆時市民已打齊兩針，接種率亦可以衝破九成，隨後便可仿傚英國和新加坡與病毒共存，讓市民感染Omicron，形容病毒便會成為「天然疫苗」。袁國勇亦不違言，「有一小部分唔願意打疫苗嘅老人家或者長期病患者，會因為咁可能要過身，但呢個係唔可以避免嘅復疫苗浪。」



▼1.4屯門翠寧花園2座封區檢測▼



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袁國勇早上在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，本港昨日出現源頭不明個案，仍未知能否追查到其感染源頭，若找不到亦即在社區有隱形傳播鏈，雖然現時仍未為所有個案做基因排序，惟Omicron傳播力極強，據他了解，亦有其他源頭不明個案湧現，形容現時是第五波的「序幕」，「技術性上可能第五波已經開始咗。」他又重申，本港正處於危險的關頭。

他又指，政府首要的工作，「要搞清楚係咪真係源頭不明」，又提到他與其他專家，早前一年前已建議政府「做到最快嘅multi-layer contact tracing」，亦即要在最短時間內，追蹤多於一層密切接觸者。

▼1.4銅鑼灣東寧大廈封區檢測▼



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袁：空氣清新機、隔板 只可減低傳播風險

對於又一城食肆「望月樓」爆疫，他表示市民不需太擔心，又指空氣清新機和隔板等，僅減低傳播風險，「唔會100%冇曬」，情況如同K11 Musea去年爆疫的情況相似，但今次200名食客中，只有6人中招，感染率僅3%，較勝上次疫情，「保護好好，唔錯㗎喇，因為你除口罩吖嘛個個都，大家唔需要懷疑有冇用，有用就肯定有㗎喇。」他又感謝餐廳員工盡全力防疫，但事件仍反映該餐廳的死角位空氣流動較差，有必要改善。

他又大讚衞生防護中心今次的工作做得不錯，「望月樓呢單，佢哋都做得好好㗎喇已經係，但當個個案數目愈嚟愈高嘅時候，你能唔能夠做得到，就決定到第五波嚟唔嚟啦，同埋有幾嚴重。」

袁國勇又指，應盡量減少人多、要除口罩的聚會，「我哋科學家只係一樣嘢㗎啫，就係一樣嘢高危就唔好做。」他坦言此舉會重創業界生計，因此理解政府的做法，「好似機組人員一樣，政府唔係唔知佢個豁免係有危險，但點解佢哋都唔完全停止佢呢？個原因就係因為佢有其他考慮，經濟方面嘅考慮，呢啲就唔係我哋去畀意見，就要由佢哋作出乜嘢係對香港最好」。

憂維持清零但接種率太低

惟他強調社區愈來愈多個案湧現後，便要再考慮停課、禁堂食等措施，「我唔係要嚇大家，個問題就係大家係咪繼續要維持清零嘅政策，但我自己覺得，暫時你仲要維持，因為你個接種率太低喇」，他再次呼籲市民打針，當接種率超過90%才有望放寬社交距離措施。

袁國勇早前提出「疫苗護照」後，政府昨日宣布下月24日起，將疫苗氣泡擴展至所有食肆、卡啦OK等處所。他表示，希望屆時市民已接種兩劑疫苗，「但而家我睇佢哋未必可以去到兩針，但係一針開始都好過冇啦」若能如英國和新加坡一樣，將接種率衝破9成，感染Omicron便可成為「天然疫苗」，「呢個疫苗基本上就係我哋想做到嘅噴鼻疫苗，因為全部都係經空氣傳播，於是令到黏膜有保護，於是呢個咁好嘅天然疫苗就可以喺社區傳播」，他又表示雖然飽遭市民指罵，但仍要重申「有一小部分唔願意打疫苗嘅老人家或者長期病患者，會因為咁可能要過身，但呢個係唔可以避免嘅復疫苗浪」。

▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼



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港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅亦在港台節目表示，社會出現多代傳播及源頭不明個案，顯示第五波疫情可能已經來臨，政府應盡快追蹤密切接觸者，形容未來幾日是關鍵。他又指，政府應在未來幾日收緊社交距離措施，包括將餐廳堂食收緊至4人一枱，及限制公共設施的人流，亦有可能要停課。

對於政府宣布將於下月底擴大「疫苗氣泡」，他表示，將「疫苗氣泡」安排在2月24日是適當，亦對近日疫苗接種率急增感到鼓舞，認為政府應再增加接種中心、流動注射站等，縮短排隊時間，才能鼓勵到市民打第一針，預料港府到3月中便會再收緊有關措施，包括增加受規管處所，市民亦要打兩針，至5月便要擴展至打齊3針。他又建議政府盡快安排青少年接種第三針，及降低接種年齡至5歲。

▼1月4日官涌體育館疫苗接種中心排長龍▼

