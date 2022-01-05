海港Sir涉隱瞞其警司身份向兩銀行借逾2.6千萬　案件將轉區院審

人稱「海港Sir」的警司陳凱港涉向兩間本地銀行隱瞞其警司身份，並訛稱受聘於私人公司，以獲取按揭逾2千6百萬元按揭貸款， 與另一名涉案商人被控欺詐罪，兩人今(5日)在沙田法院提堂，署理主任裁判官張志偉批准案件押後至2月9日再訊，以待控方準備轉介至區域法院的文件，兩被告准以1萬及5千港元保釋候訊。



被告陳凱港（50歲）及汪浩毅（49歲，商人），同被控兩項欺詐罪。

首罪向東亞銀行借貸款逾2千1百萬元

首項欺詐罪指，兩人於2019年5月17日與11月4日之間，首尾兩日包括在內，藉隱瞞陳凱港的職業即香港警務處警司；或藉虛假地向東亞銀行有限公司表示陳凱港於2019年7月至9月期間受僱於出眾資本有限公司並接受月薪，並意圖籍詐騙，而誘使東亞銀行作出作為或遺漏，從而導致陳凱港獲得利益，或損害或有相當程度的可能性會導致東亞銀行蒙受不利，即一筆港幣21,549,000元貸款的一部份。

兩罪均指陳凱港隱瞞其警司身份

另一項欺詐罪指，兩人於2019年5月17日與12月27日之間，在香港連同陳凱俊，藉隱瞞陳凱港的職業即香港警務處警司；及/或藉虛假地向華僑永亨信用財務有限公司表示，陳凱港及陳凱俊分別於2019年9月至11月至11月至12月間，受僱於出眾資本有限公司及新凱國際貿易有限公司並接受月薪，意圖藉詐騙，而誘使華僑永亨信用財務有限公司作出作為或遺漏，從而導致陳凱港及或陳凱俊獲得利益，或損害或有相當程度的可能性會導致華僑永亨信用財務蒙受不利，即一筆港幣4,800,000元貸款的一部份。

控方不反對兩名被告繼續保釋，陳獲准以1萬港元保釋，汪則獲准以5千港元保釋。其他共同條件包括：不得離港，須交出所有旅遊證件，居於報稱地址，不得騷擾控方證人，每星期到警署報道一次。

案件編號：STCC 15/ 2022