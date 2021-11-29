警司龍少泉訛稱買樓供父母住　獲貸款及按揭　囚18月兼歸還116萬

警司龍少泉涉嫌在5年前訛稱買入愉景灣單位供其父母居住，從而獲政府貸款及銀行按揭近600萬元，實情是他有把單位出租並獲逾百萬元租金收入，其父實已離世逾20年，其母則住公屋。龍早前經審訊後被裁定兩項欺詐罪成，沈小民法官斥其故意說謊及隱瞞，案件今（29日）在區域法院判監18個月，兼要歸還116萬元租金得益。



同僚讚對警務工作有熱誠

法官沈小民引述被告的求情指，被告龍少泉（55歲，警司，現已退休），中五畢業後投身警隊，由低做起，晉升至高級管理層，同僚讚揚他對警務工作有熱誠，一心儆惡懲奸、嫉惡如仇，更熱心為警隊培育新血。本案令他出現抑鬱及焦慮，他亦曾暈倒送院，被懷疑出現心臟問題，望法庭考慮其身心狀況輕判。

官指被告出租單位是貪心

沈官雖然理解被告所面對的心理壓力，但指出涉案的購屋貸款計劃對申請人相當優待，被告不用交出所居住的宿舍，唯一限制只是不可出租單位，認為被告出租單位是出於貪心，而非有需要。

執法者應知不能作假聲明

沈官又指出，本案有其嚴重之處，被告涉行做假文書及作出虛假聲明，而被告作為執法者理應知道不應這樣做，不單如此，被告更獲過百萬租金得益，使案情更為嚴重，因此緩刑並不合適，最終以2年為量刑起點，考慮到被告的求情及他願意歸還得益，酌情減刑半年。

警司龍少泉被裁定兩項欺詐罪成。(資料圖片)

被告龍少泉，被控兩項欺詐罪，指他於2016年9月29日至11月30日，在購屋貸款計劃申請中，虛假地表示他於同年11月30交付愉景灣寶怡閣一個單位的空置管有權；以及沒有向庫務署署長呈報他與租客已簽訂租賃合約，涉意圖詐騙購屋貸款約207萬元。

另一項控罪指被告在同一期間內，向滙豐申請按揭貸款，並虛假地表示該單位由其父母居住，並將交易完成時取得該單位空置管有權，意圖詐騙並誘使滙豐向他發放按揭貸款390萬元。

官稱被告必然知單位不能租出

沈官早前裁決指，龍申請的購屋貸款計劃中列明單位不能出租。雖然辯方指龍不清楚申請書中的「交吉」與「交樓」同義，亦不悉租客是否有意續租，惟沈官認為據龍與中介的對話，其顯然明白二詞的分別。而即使其不清楚租客會否續租，亦理應去了解情況，沈官遂認為龍必然知道單位不能租出，只是蓄意隱暪，終判其罪成。

將失近300萬退休金及每月6萬長俸

辯方則求情稱，龍出身於基層家庭，中五時加入警隊，案發前不曾行差踏錯，案件與其本身的性格相違背。且他因罪成將失去接近300萬元退休金及每月6萬元的長俸，已得到沉重教訓，並願交出出租涉案單位所得的116萬元。

購入單位時有向政府申請貸款

案情指，龍於2016年根據購屋貸款計劃向政府申請貸款，並以668萬元購入愉景灣寶怡閣一單位，獲庫務局批出207萬貸款。計劃規定，除非獲得豁免，物業只可由申請人或其家人居住。龍購入單位時，他與妻子居於警方提供的宿舍，而該單位亦有租客居住，該租客搬走後，龍再將單位租出，並在期內獲租金收入逾116萬元。

申請按揭時稱單位由父母居住

然而，龍向滙豐銀行申請按揭貸款時，在申請書上稱該單位由其父母居住，但其父早在1992年已離世，母親則一直居於公屋。龍自辯時指，當時因工作繁忙，將申請事宜交予太太處理，稱與父母同住等資料「一定唔係我填」。惟據龍與妻子的對話，龍指由於銀行就自住物業可批出6成按揭，因此會向銀行表示單位作自住用途。

案件編號：DCCC 410/2021