退休督察超市偷蘋果及Pizza　有4次類同案底　官考慮年紀等准緩刑

有4次不誠實案底的退休高級督察李士鳴，涉在荃灣超市偷蘋果及Pizza等食物被控偷竊罪，原於今(29日)在西九龍法院受審，李在開審前認罪，並稱因曾中風「搞亂咗」，希望能判罰款。裁判官余俊翔指李過往已有相類案底，考慮他已有一段時間沒有犯事，且年事已高，最後判李入獄4星期，緩刑18個月。



被告李士鳴（69 歲，退休人士），承認一項盜竊罪，指他於 2021 年 5 月 8 日，在荃灣中染大廈 1 樓 Market Place，偷竊兩個蘋果、兩包菜及一盒比薩批，總值 106 元，上述物品為牛奶有限公司的財產。

保安見被告用外套遮掩薄餅

控方案情指，當日下午 1 時半，超市便衣保安見被告用外套遮掩一盒薄餅，遂上前截停。被告把外套扔到地下後拔足逃跑，並在超市 3 米外被截獲，保安員並在他身上搜出其他食物。警方到場拘捕被告，他否認偷竊，表示已經付錢。

求情稱曾中風搞亂咗

被告並無律師代表，他求情時稱因曾中風，需要長期服藥及覆診，犯案當時個人好亂，搞亂咗，希望能罰款了事，他並無領取綜援及長者津貼，他向余官稱退休前任公務員，金融海嘯蝕了錢。

2015-17年曾有4項類同案底

余官判刑時指案中所涉的食物價值不高，惟被告在 2015 年至2017年間，共有 4 次類同紀錄，包括店舖盜竊、「打荷包」及在會所更衣室儲物櫃企圖盜竊等，全部均被判入獄，故判被告監禁 5 星期，但考慮到被告已 69 歲、認罪及距離上案底已有一段時間，刑期扣減至4 星期，緩刑 18 個月。

案件編號：WKCC3326/2021